Huehuetoca, Mex. - El estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y el equipamiento de armamento y patrullas incrementó para 85 municipios.

La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Ceremonia de Graduación de 143 nuevos policías que se graduaron del “Curso de Formación Inicial para la Policía de Proximidad”, impartido por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa.

Delfina Gómez encabeza Ceremonia de Graduación de 143 nuevos policías en Huehuetoca; entrega patrullas y armas. Foto: Especial.

Durante el evento llevado a cabo en la Zona Militar 37, ubicada en el municipio de Huehuetoca, Gómez Álvarez también entregó 119 patrullas y 450 armas a 85 municipios, adquiridas por Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

“Agradecemos su confianza depositada en la corporación policial y reiteramos nuestro compromiso para fortalecer su proyecto de estado, de consolidar una policía profesional, cercana a la gente, preparada”, mencionó en su intervención el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo.

Con la graduación de los 143 elementos, ya suman 300 mujeres y hombres capacitados en el Centro de Adiestramiento y Evaluación Policial, como parte de la coordinación interinstitucional con las fuerzas armadas.

La coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno ha dejado resultados como la baja en delitos de alta impacto, dijo el titular de la SSEM y puso como ejemplo el 48% de disminución en homicidio doloso, entre septiembre del 2024 a enero del 2026.

Cristóbal Castañeda indicó que el 2025 cerró con una baja del 25% en los 12 delitos de alto impacto como el caso del robo de vehículo con 34%; la extorsión en 38% y el secuestro en 39%.

