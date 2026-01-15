Ecatepec, Mex.- Tres camionetas de transporte público que circulaban por la autopista México-Pachuca fueron embestidas por un camión de carga, el cual presuntamente se quedó sin frenos.

Los hechos se registraron en el tramo de la vialidad que cruza por el municipio de Ecatepec y dejó como resultado 11 personas lesionadas.

De acuerdo a reportes, no hubo heridos de gravedad. Sin embargo, al lugar del accidente llegaron paramédicos para revisar a los pasajeros que viajaban en las dos combis chocadas.

Lee también: Dan último adiós a madre e hija asesinadas en Cuautitlán; familiares exigen justicia por doble feminicidio

Fue a la altura de la zona conocida como el paradero del “frontón”, donde un camión tipo tortón impactó a una de las unidades de transporte público, empujándola hasta que esta, a su vez, chocó a otras dos camionetas.

Camionetas de transporte público son embestidas por camión de carga en la autopista México-Pachuca; hay 11 lesionados. Foto: Especial.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 15 de la autopista México-Pachuca, en dirección a la Ciudad de México y provocó tránsito lento.

De acuerdo con los primeros informes, el camión de carga con placas 119-AP-7, conducido por Juan Francisco “N”, se impactó contra tres unidades del transporte público que se encontraban en el acotamiento de la vialidad.

Lee también: Hallan en Tultitlán bolsas con restos de una persona

Las camionetas involucradas pertenecen a la Unión de Transportistas, Servicios Colectivos y Automóviles de Alquiler de Coacalco.

Los lesionados presentaron diversos golpes y nueve de ellos fueron trasladados al Hospital Polanco Coacalco.

Autoridades realizaron las labores correspondientes para la atención de la emergencia y el control de la zona, mientras se determinan las causas del accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr