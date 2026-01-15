Más Información

Ecatepec, Mex.- Tres camionetas de transporte público que circulaban por la fueron embestidas por un , el cual presuntamente se quedó sin frenos.

Los hechos se registraron en el tramo de la vialidad que cruza por el municipio de Ecatepec y dejó como resultado .

De acuerdo a reportes, no hubo heridos de gravedad. Sin embargo, al lugar del accidente llegaron paramédicos para revisar a los pasajeros que viajaban en las dos combis chocadas.

Fue a la altura de la zona conocida como el paradero del “frontón”, donde un camión tipo tortón impactó a una de las unidades de transporte público, empujándola hasta que esta, a su vez, chocó a otras dos camionetas.

Camionetas de transporte público son embestidas por camión de carga en la autopista México-Pachuca; hay 11 lesionados. Foto: Especial.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 15 de la autopista México-Pachuca, en dirección a la Ciudad de México y provocó tránsito lento.

De acuerdo con los primeros informes, el camión de carga con placas 119-AP-7, conducido por Juan Francisco “N”, se impactó contra tres unidades del transporte público que se encontraban en el acotamiento de la vialidad.

Las camionetas involucradas pertenecen a la Unión de Transportistas, Servicios Colectivos y Automóviles de Alquiler de Coacalco.

Los lesionados presentaron diversos golpes y nueve de ellos fueron trasladados al Hospital Polanco Coacalco.

Autoridades realizaron las labores correspondientes para la atención de la emergencia y el control de la zona, mientras se determinan las causas del accidente.

