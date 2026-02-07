El proyecto del Centrobús que contempla 34 paradas en el Centro Histórico de la capital, registra 30% de avance, y una vez que entre en operación, las unidades eléctricas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) deberán convivir con microbuses y camiones de 13 rutas de transporte público concesionado, pues no serán retiradas, informaron autoridades del Gobierno capitalino.

Vía transparencia, la RTP detalló a EL UNIVERSAL los 34 puntos de ascenso y descenso que tendrá el Centrobús, proyecto que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México en el marco del Mundial de Futbol, y que prestará servicio mediante 12 unidades de motor eléctrico alimentado por baterías, con una longitud de ocho a nueve metros con capacidad de 50 a 80 pasajeros cada vehículo.

Detalló que serán dos circuitos, exterior e interior. Las unidades transitarán por calles emblemáticas del Centro Histórico, como el Eje Lázaro Cárdenas, avenida Juárez, República de El Salvador, 20 de Noviembre, entre otras.

Lee también Ven que ambulantaje y tránsito complican ruta del Centrobús

Por separado, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que por la zona donde circulará el nuevo sistema operan las rutas de transporte público concesionado 1, 2, 3, 9, 18, 22, 25, 44, 56, 58, 90, 110 y 112. “Con relación a la creación del Centrobús, no habrá retiros de rutas de transporte público”.

De acuerdo con el Informe de Gobierno, el Centrobús tendrá una inversión de 114 millones de pesos, que incluye la adquisición de las unidades eléctricas.

En el informe se indica que la RTP operará dichos camiones que serán unidades eléctricas de última generación, con bajo impacto ambiental. Estas unidades conforman una nueva ruta que recorrerá los principales sitios y monumentos del Centro Histórico “bajo un esquema de bajo costo para las personas usuarias”.

Mapa: Elaboración propia

Lee también ¡Toma tus precauciones! A partir del 9 de febrero, el servicio en 3 estaciones de Línea 2 del Metro tendrán afectaciones por mantenimiento

“El Centro Histórico es el corazón social y cultural de la Ciudad de México, por lo que los desplazamientos dentro de él deben poder realizarse de forma rápida y eficiente. La gran concentración de actividades económicas y culturales en él crea un escenario complejo para la movilidad, por lo que es importante introducir mejores formas de moverse dentro de esta zona”.

En octubre de 2025, esta casa editorial informó que de acuerdo con la Autoridad del Centro Histórico (ACH) se tenía previsto que el costo del pasaje sería de siete pesos.

Las rutas

Las rutas del nuevo transporte son el Circuito Exterior, que abarca las paradas de Alameda Central, Santa Veracruz, Eje Central Lázaro Cárdenas, República de El Salvador, Circunvalación, San Antonio Tomatlán, República de Venezuela, República de Cuba y sus conexiones con avenida Juárez, Ayuntamiento, Isabel la Católica, 20 de Noviembre, Correo Mayor, Jesús María, Soledad, República de Argentina, República de Brasil y Allende.

Mientras que la ruta interior pasará por Alameda Central, Santa Veracruz, Donceles, Justo Sierra, Mixcalco, República de Uruguay, Eje Central Lázaro Cárdenas, Alameda Central y sus conexiones con Simón Bolívar, República de Brasil, República de Argentina, Soledad, Jesús María, Correo Mayor, 20 de Noviembre, Isabel la Católica, Madero y Donceles.