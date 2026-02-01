Las cafeterías se han convertido en mucho más que un lugar para tomar café. Son puntos de encuentro, espacios para “echar chisme”, trabajar, celebrar o simplemente desconectarse de la rutina. Si además de una buena experiencia puedes obtener beneficios exclusivos, la invitación es aún mejor.

Te presentamos dos cafeterías innovadoras que, por ser parte de Club EL UNIVERSAL, te ofrecen descuentos especiales que vale la pena aprovechar.

Cassava Roots: tapiocas que conquistan paladares

Cassava Roots es una tienda vanguardista de té con tapioca reconocida a nivel nacional e internacional. Cuenta con más de 70 sucursales en la Ciudad de México, Estado de México, así como presencia en España y Estados Unidos, lo que la convierte en una de las marcas más fuertes del sector.

En su menú encontrarás tés con base de leche o agua, en sabores dulces y frutales que ya son clásicos entre los fans del bubble tea, como taro, matcha, chai, red thai tea, entre muchos otros.

Si prefieres el café, también ofrecen bebidas preparadas a las que puedes agregar sabores como chocolate, vainilla o incluso helado.

Para los días calurosos, sus bebidas frutales son una apuesta segura. Los sabores como maracuyá, lychee, coco, melón verde, frambuesa y mango destacan por su frescura. Además, el menú incluye opciones frías, granizadas y calientes, ideales para cualquier clima.

La mayoría de las bebidas ya incluyen tapioca, pero puedes personalizarlas con toppings extra como popping boba de fresa, blueberry o lychee, jellys de café o helado.

Para acompañar, ofrecen snacks como brownies, bocadillos de espinaca o poblano, tartitas dulces, pretzels y más.

Beneficio Club EL UNIVERSAL: presenta tu tarjeta digital oficial de Club EL UNIVERSAL y recibe 20% de descuento en Cassava Roots. Una razón más para probar sus sabores únicos.

Conoce como aplicar este descuento aquí.

The Urban Corner Café: café y pan artesanal

The Urban Corner Café es una cafetería especializada en pan artesanal tipo francés y alimentos gourmet. | Foto: especial.

The Urban Corner Café es una cafetería especializada en pan artesanal tipo francés y alimentos gourmet. Su espacio, con un estilo retro acogedor, invita a quedarse, conversar y disfrutar sin prisas de un excelente café.

Su menú incluye opciones saladas como ensaladas, baguettes, omelettes, pastas y crepas, además de propuestas con un toque internacional como pokes de arrachera o pollo. Cada visita es una oportunidad para descubrir algo nuevo.

En bebidas, destacan su caramel macchiato helado, los lattes de sabores, el affogato y su espresso americano, ideal para comenzar el día con energía y buen sabor.

Beneficio Club EL UNIVERSAL: con Club EL UNIVERSAL, obtén 20% de descuento en el total de tu cuenta en The Urban Corner Café.

Conoce como aplicar este descuento aquí.

