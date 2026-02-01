Más Información

Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Vivir bajo el Tren Interurbano: Vecinos narran tres historias de incertidumbre y zozobra

Vivir bajo el Tren Interurbano: Vecinos narran tres historias de incertidumbre y zozobra

Luisa Alcalde “regaña” a diputados de Morena por ventilar peleas internas de cara a elección de 2027; pide evitar denostaciones

Luisa Alcalde “regaña” a diputados de Morena por ventilar peleas internas de cara a elección de 2027; pide evitar denostaciones

Influencers luchan contra la adicción a las redes sociales

Influencers luchan contra la adicción a las redes sociales

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

El Bach se tiñó de púrpura encendida

El Bach se tiñó de púrpura encendida

Las se han convertido en mucho más que un lugar para tomar café. Son puntos de encuentro, espacios para “echar chisme”, trabajar, celebrar o simplemente desconectarse de la rutina. Si además de una buena experiencia puedes obtener , la invitación es aún mejor.

Te presentamos dos cafeterías innovadoras que, por ser parte de , te ofrecen descuentos especiales que vale la pena aprovechar.

Cassava Roots: tapiocas que conquistan paladares

es una tienda vanguardista de té con tapioca reconocida a nivel nacional e internacional. Cuenta con más de 70 sucursales en la Ciudad de México, Estado de México, así como presencia en España y Estados Unidos, lo que la convierte en una de las marcas más fuertes del sector.

Lee también

En su menú encontrarás tés con base de leche o agua, en sabores dulces y frutales que ya son clásicos entre los fans del bubble tea, como taro, matcha, chai, red thai tea, entre muchos otros.

Si prefieres el café, también ofrecen bebidas preparadas a las que puedes agregar sabores como, vainilla o incluso helado.

Para los días calurosos, sus bebidas frutales son una apuesta segura. Los sabores como maracuyá, lychee, coco, melón verde, frambuesa y mango destacan por su frescura. Además, el menú incluye opciones frías, granizadas y calientes, ideales para cualquier clima.

La mayoría de las bebidas ya incluyen , pero puedes personalizarlas con toppings extra como popping boba de fresa, blueberry o lychee, jellys de café o helado.

Lee también

Para acompañar, ofrecen snacks como brownies, bocadillos de espinaca o poblano, tartitas dulces, pretzels y más.

Beneficio presenta tu tarjeta digital oficial de Club EL UNIVERSAL y recibe 20% de descuento en Cassava Roots. Una razón más para probar sus sabores únicos.

The Urban Corner Café: café y pan artesanal

The Urban Corner Café es una cafetería especializada en pan artesanal tipo francés y alimentos gourmet. | Foto: especial.
The Urban Corner Café es una cafetería especializada en pan artesanal tipo francés y alimentos gourmet. | Foto: especial.

The es una cafetería especializada en pan artesanal tipo francés y alimentos gourmet. Su espacio, con un estilo retro acogedor, invita a quedarse, conversar y disfrutar sin prisas de un excelente café.

Su menú incluye opciones saladas como ensaladas, baguettes, omelettes, pastas y crepas, además de propuestas con un toque internacional como pokes de arrachera o pollo. Cada visita es una oportunidad para descubrir algo nuevo.

En bebidas, destacan su caramel macchiato helado, los lattes de sabores, el affogato y su espresso americano, ideal para comenzar el día con energía y buen sabor.

Lee también

Beneficio Club EL UNIVERSAL: con Club EL UNIVERSAL, obtén 20% de descuento en el total de tu cuenta en The Urban Corner Café.

¡Únete a Club EL UNIVERSAL!

Si aún no eres suscriptor, para acceder a estos descuentos y a múltiples beneficios adicionales en gastronomía, entretenimiento y experiencias.

Con Club EL UNIVERSAL,

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

y sácale el máximo provecho a tu suscripción.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]