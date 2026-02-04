El coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), Carlos Cervantes Godoy, aseguró que ha habido complicaciones en la puesta en marcha del Centrobús por el ambulantaje, tránsito y mercancía que impide su paso en el segundo circuito y parte del primero de este medio de transporte, por lo que aún no hay fecha de apertura, pero aseguró que tiene que ser antes de la Copa Mundial 2026.

El Centrobús se compondrá de dos rutas: la primera irá de Donceles hasta Circunvalación, regresará por Uruguay hasta Eje Central Lázaro Cárdenas y de regreso. La segunda irá desde Belisario Domínguez, por la calle de Venezuela, Circunvalación y Eje Central y regresará por República del Salvador, la Alameda Central y se reincorporará nuevamente a Belisario Domínguez.

“Se hicieron pruebas iniciales cuando ya se trazó la ruta y ahí fue donde detectamos que las entradas de Circunvalación, incluso República de Venezuela y Belisario Domínguez, que son parte de los tramos, son zonas bastante complicadas para el tránsito del Centrobús”, dijo Carlos Cervantes Godoy, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Señaló que ya se llevan a cabo distintas acciones en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza para atender el tema del comercio en vía pública en esta zona, y poder liberarlo; además, con la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.

Cervantes agregó que por parte del ACH se realizan diariamente operativos para el retiro de motocicletas en estos puntos, a fin de liberar la vialidad para el paso del Centrobús.

En un recorrido realizado por este diario se constató que en Circunvalación, Belisario Domínguez y República de Venezuela hay diableros, comerciantes en vía pública que se atraviesan en la vialidad y motocicletas y bicimotos que se estacionan con mercancía hasta por 10 minutos en las esquinas e, incluso, a un costado de la banqueta.