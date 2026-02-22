En este momento atraviesa el país una situación delicada derivada de hechos de violencia registrados en distintos puntos de la región, incluyendo la quema de vehículos en diversas zonas.

Como Presidenta Municipal, quiero informarles que desde el primer momento hemos activado los protocolos de seguridad y mantenemos coordinación permanente con las autoridades estatales y federales para atender esta situación y proteger a nuestra gente.

Lo más importante hoy es su seguridad.

Por ello, les pido de manera atenta y responsable:

Resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso.

Evitar salir si no es estrictamente necesario.

No transitar por vialidades donde se reporten incidentes.

Informarse únicamente a través de los canales oficiales.

Les pido mantener la calma. Estamos trabajando con firmeza y responsabilidad. Nuestra prioridad absoluta es salvaguardar la integridad de cada familia.

No bajaremos la guardia. Seguiremos informando de manera puntual conforme evolucione la situación.

Cuentan con su gobierno.

¡QUE DIOS LOS BENDIGA!

