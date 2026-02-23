Más Información

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Hugo H.,, identificado como el operador logístico, financiero y principal hombre de confianza de ”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien también fue abatido, se dedicaba a coordinar los bloqueos en vías de comunicación y ataques a las .

Estaba a cargo de orquestar incendios de vehículos, incluyendo autobuses y tráileres con el fin de obstruir carreteras.

Así como dirigir ataques contra instalaciones militares y de la Guardia Nacional, ordenar agresiones contra negocios y establecimientos gubernamentales.

“El Tuli” ofrecía una recompensa a los integrantes del cártel: por cada militar que asesinara, y esta medida buscaba incentivar la violencia contra las fuerzas federales en un momento de tensión.

Además, era el encargado financiero de la región, manejando millones de pesos y dólares para las operaciones del .

