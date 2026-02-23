Más Información
Hugo H.,“El Tuli”, identificado como el operador logístico, financiero y principal hombre de confianza de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien también fue abatido, se dedicaba a coordinar los bloqueos en vías de comunicación y ataques a las Fuerzas Armadas.
Estaba a cargo de orquestar incendios de vehículos, incluyendo autobuses y tráileres con el fin de obstruir carreteras.
Así como dirigir ataques contra instalaciones militares y de la Guardia Nacional, ordenar agresiones contra negocios y establecimientos gubernamentales.
“El Tuli” ofrecía una recompensa a los integrantes del cártel: 20 mil pesos por cada militar que asesinara, y esta medida buscaba incentivar la violencia contra las fuerzas federales en un momento de tensión.
Además, era el encargado financiero de la región, manejando millones de pesos y dólares para las operaciones del CJNG.
