El diputado Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, reafirmó su postura sobre la presencia de grupos criminales en territorio mexicano y consideró que en esta generación "hemos permitido que el crimen organizado invada a México".

En entrevista con medios de comunicación, el morenista dijo que "desafortunadamente hoy tenemos que aceptar que hay una narcosociedad" y que vivimos en una "cultura de la muerte", esto, debido a la existencia de la apología del delito, lo que cantamos, oímos y lo que consumimos en redes sociales y plataformas digitales.

Estas declaraciones se suman a las del pasado 26 de septiembre, cuando en un congreso evangélico, el diputado afirmó que el 70% del territorio mexicano está gobernado por presidentes municipales que obedecen las órdenes de grupos criminales.

Detalló que dichos grupos “pasaron de financiar, a poner ellos a los gobernantes". En estas nuevas declaraciones reafirmó su postura diciendo que "de las cosas que se filtraron, ¿díganme si yo dije alguna mentira?, ¿cómo empezó a involucrarse en la parte política?, ¿no primero daban recursos, luego ponían candidatos y ahora en muchos lugares ellos son los candidatos?", consideró.

El morenista también lamentó que algunos jóvenes quieran pertenecer a algún cártel, "antes los jóvenes querían ser abogados, querían ser doctores, hoy algunos aspiran a ser líderes de algún cártel porque hemos magnificado eso como si fuera una profesión".

Hugo Eric Flores dijo que sabía que dicha postura le "traería problemas políticos", sin embargo, expresó que si no lo dice, quién pondría el "dedo en la llaga".

nro