Más Información

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

EU mata a 14 personas tras atacar otras 4 supuestas narcolanchas en el Pacífico

EU mata a 14 personas tras atacar otras 4 supuestas narcolanchas en el Pacífico

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Después de que se levantaran de la este lunes en la Secretaría de Gobernación (Segob) por no alcanzar un precio de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, productores advirtieron que se acabó la paciencia y que "la lucha arreciará".

Tras reunirse con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, e intentar ingresar a la , los agricultores exigieron la reinstalación de la mesa de negociación "real, abierta y resolutiva".

La mañana de este martes 28 de octubre, el aseguró en un comunicado que la respuesta que recibieron "fue una ofensa": "Una oferta de , es una burla que condena al hambre a nuestras familias".

Lee también

"La lucha se transforma. La exigencia es innegable. Ayer, 27 de octubre, el campo mexicano demostró su fuerza, su unidad y su dignidad. Salimos pacíficamente, pero con la determinación de hierro de quienes alimentan a esta nación.

"¡Ya basta de simulaciones! ¡Se acabó la paciencia!", expresaron los trabajadores del campo.

Reiteraron que su postura "es más firme que nunca: "Ya no estamos pidiendo. Estamos EXIGIENDO".

Lee también

Pidieron al gobierno federal y a los gobiernos estatales que dejen de ser juez y parte porque es su deber constitucional sumarse a la exigencia y presionar a la industria privada para que pague lo justo.

"Al Gobierno de México y a la presidenta : El tiempo de las falsas promesas se terminó. La paz de este país depende de la dignidad de sus agricultores.

"O hay precios justos ya, o la lucha arreciará", declararon.

Lee también

Añadieron que sus demandas no son negociables: "Son el mínimo absoluto para la dignidad y la supervivencia del campo mexicano: $7,200 por tonelada de maíz y $6,000 por tonelada de sorgo", señalaron.

Ante las manifestaciones en varios estados, tomas simbólicas de dependencias y bloqueos carreteros, llamaron a no dar un paso atrás.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]