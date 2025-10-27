Más Información

Pemex aminora pérdidas; pierde 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre

Pemex aminora pérdidas; pierde 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, está detenido en Miami; es por su situación migratoria

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, está detenido en Miami; es por su situación migratoria

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

Hallan sin vida al comunicador Miguel Ángel Beltrán en Durango

Hallan sin vida al comunicador Miguel Ángel Beltrán en Durango

Megabloqueo de piperos en el Valle de México provoca afectaciones viales; conoce las alternativas

Megabloqueo de piperos en el Valle de México provoca afectaciones viales; conoce las alternativas

Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

El canciller y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), , recibieron en México a Qu Dongyu, director general de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en inglés).

El director de la se encuentra en México para revisar la agenda multilateral en materia de alimentación, así como la relación entre esta agencia de la con sede en Italia y territorio mexicano.

"Acordamos trabajar en temas prioritarios del Gobierno de México, analizando las experiencias y capacidades de la FAO en favor del pueblo de México", dijo el titular de la Sader.

Lee también

En este encuentro, el secretario de Relaciones Exteriores estuvo acompañado por el subsecretario Enrique Ochoa, y la representante permanente de México ante las Agencias de la ONU con sede en Roma, la embajadora Laura Elena Carrillo.

A Dongyu lo acompañó Beth Crawford, subdirectora general de la FAO, y Lina Pohl Alfaro, representante de FAO México.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]