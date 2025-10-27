El canciller Juan Ramón de la Fuente y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, recibieron en México a Qu Dongyu, director general de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en inglés).

El director de la FAO se encuentra en México para revisar la agenda multilateral en materia de alimentación, así como la relación entre esta agencia de la ONU con sede en Italia y territorio mexicano.

"Acordamos trabajar en temas prioritarios del Gobierno de México, analizando las experiencias y capacidades de la FAO en favor del pueblo de México", dijo el titular de la Sader.

En este encuentro, el secretario de Relaciones Exteriores estuvo acompañado por el subsecretario Enrique Ochoa, y la representante permanente de México ante las Agencias de la ONU con sede en Roma, la embajadora Laura Elena Carrillo.

A Dongyu lo acompañó Beth Crawford, subdirectora general de la FAO, y Lina Pohl Alfaro, representante de FAO México.

