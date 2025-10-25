Más Información

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

Juez declara ilegal la detención de inmigrante de Chicago cuya hija lucha contra el cáncer

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Fórmula 1: detenciones por reventa, por apartar espacios y cientos de infracciones, el saldo del primer día del Gran Premio de México

Semar refuerza unidad de Fuerzas Especiales; se gradúan 12 elementos entrenados junto a militares de EU

¿Dónde están los módulos de vacunación contra Covid-19, influenza y neumococo en CDMX?; aquí los detalles

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Vuelven a clases presenciales 182 mil 610 alumnos de escuelas afectadas por lluvias; más de 26 mil siguen en línea

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Los rebeldes hutíes, respaldados por , intensificaron su represión contra Naciones Unidas en Yemen el sábado, deteniendo a otros dos trabajadoras de la organización, informaron funcionarios de la .

Las fuerzas de seguridad hutíes detuvieron a las dos trabajadoras del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en sus hogares en la capital, , indicaron los funcionarios. Aún se desconoce su paradero, añadieron.

Una de las dos mujeres se encontraba en estado crítico luego de dar a luz de manera prematura y su bebé murió a principios de este mes, detalló uno de los funcionarios. La mujer es hermana de otro trabajador de la agencia alimentaria de la ONU que fue brevemente detenido a principios de este mes, señaló el funcionario. El hermano de la mujer, que sufre de insuficiencia renal, fue liberado por los rebeldes debido a su deteriorada condición de salud, dijeron los funcionarios.

Yemeníes armados, durante una manifestación en Saná. Foto: Mohammed Huwais / AFP/ Archivo
Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a revelar información a los medios.

Las detenciones del sábado fueron las últimas de una serie de eventos que ahora están obligando a la organización mundial a reevaluar cómo opera en el país devastado por la guerra. Los hutíes detuvieron a otras dos personas y allanaron las casas de varios empleados de la ONU el jueves y viernes.

Los hutíes han allanado repetidamente oficinas de la ONU y a principios de este mes incautaron activos, incluidos equipos de comunicación. Detuvieron a más de dos docenas de trabajadores de la ONU antes de permitir que 12 trabajadores extranjeros abandonaran Yemen el miércoles, según la ONU.

Al menos 55 miembros del personal de la ONU están actualmente detenidos por los hutíes, así como muchos trabajadores de otras organizaciones no gubernamentales y personal de la sociedad civil de diversas misiones diplomáticas.

La represión ha obligado a Naciones Unidas a suspender sus operaciones en la provincia de Saada, en el norte de Yemen, tras la detención de ocho empleados en enero. La ONU también trasladó a su principal coordinador humanitario en Yemen de Saná a la ciudad costera de Adén, que sirve como sede del gobierno reconocido internacionalmente.

Los rebeldes han alegado repetidamente, sin proporcionar pruebas, que los empleados de la ONU detenidos y aquellos que trabajan con otros grupos internacionales y embajadas extranjeras eran espías. La ha negado rotundamente las acusaciones.

