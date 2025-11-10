Más Información

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Embajada de Israel condena uso de símbolos nazi contra artista israelí en concierto en CDMX; Noga Erez denuncia amenazas

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

"Cuando salí de mi casa sentí el frío": capitalinos enfrentan las bajas temperaturas con chamarra, suéter y gorro

Después de que la presidenta lo presentó este domingo en Palacio Nacional, la Conferencia Nacional de Gobernadores () respaldó el .

"Con la convicción de que la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas se constituyen con justicia, desarrollo y respeto a la vida", dijeron los mandatarios y mandatarias federales.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo, en coordinación con el Gobierno de la República, un México más justo y seguro", agregaron.

Destacaron que el Plan se sustenta en ; desarrollo económico con justicia; y educación y cultura para la paz, además que si enfoque prioriza la participación de la ciudadanía, las comunidades, las mujeres, los jóvenes y las víctimas, priorizando el tejido social y los tres órdenes de gobierno.

La Conago aseguró que dará seguimiento transparente a la aplicación del Plan, "garantizando resultados concretos y rendición de cuentas".

Este esfuerzo añadió, representa una oportunidad histórica para recuperar la paz y la .

