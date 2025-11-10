Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo presentó este domingo en Palacio Nacional, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) respaldó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

"Con la convicción de que la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas se constituyen con justicia, desarrollo y respeto a la vida", dijeron los mandatarios y mandatarias federales.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo, en coordinación con el Gobierno de la República, un México más justo y seguro", agregaron.

Destacaron que el Plan se sustenta en seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia; y educación y cultura para la paz, además que si enfoque prioriza la participación de la ciudadanía, las comunidades, las mujeres, los jóvenes y las víctimas, priorizando el tejido social y los tres órdenes de gobierno.

La Conago aseguró que dará seguimiento transparente a la aplicación del Plan, "garantizando resultados concretos y rendición de cuentas".

Este esfuerzo añadió, representa una oportunidad histórica para recuperar la paz y la prosperidad en Michoacán.

mahc