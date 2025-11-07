Más Información

Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Julio César Chávez habla de su relación con el Mayo Zambada: "Es una finísima persona"

Julio César Chávez habla de su relación con el Mayo Zambada: "Es una finísima persona"

Israel quiere dañar la relación con México, acusa embajador de Irán; rechaza presunto atentado contra embajadora israelí

Israel quiere dañar la relación con México, acusa embajador de Irán; rechaza presunto atentado contra embajadora israelí

El Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la (UNAM) informó que van a continuar las clases en línea el resto del semestre, “con la finalidad de preservar el interés superior del derecho a la educación y de garantizar la seguridad e integridad de la comunidad estudiantil”.

A través de un comunicado oficial precisó que la impartición de clases es obligatoria y que se deberán llevar a cabo las evaluaciones previstas en los programas de trabajo del profesorado, manteniendo en todo momento el nivel académico de excelencia que caracteriza a la Facultad.

“Respecto a la comunicación con el profesorado y el estudiantado, los Centros de Estudio seguirán atendiendo todos los servicios escolares y administrativos: titulación, servicio social y prácticas profesionales, entre otros. La administración informará a este cuerpo colegiado sobre la evolución de las condiciones para un regreso seguro al campus”, expresó.

Lee también

Realizan paro en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
Realizan paro en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

El mes pasado, estudiantes paristas tomaron las instalaciones y realizaron daños al plantel, causando “alto grado de daño al patrimonio universitario y el saqueo”, según describió la Facultad.

En la última semana de octubre, se inició la fase de reparación, mantenimiento y recuperación del patrimonio, por lo que el campus permaneció cerrado hasta nuevo aviso y se anunciaron clases en línea, mismas que continuarán hasta el final del semestre.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]