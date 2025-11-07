El Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que van a continuar las clases en línea el resto del semestre, “con la finalidad de preservar el interés superior del derecho a la educación y de garantizar la seguridad e integridad de la comunidad estudiantil”.

A través de un comunicado oficial precisó que la impartición de clases es obligatoria y que se deberán llevar a cabo las evaluaciones previstas en los programas de trabajo del profesorado, manteniendo en todo momento el nivel académico de excelencia que caracteriza a la Facultad.

“Respecto a la comunicación con el profesorado y el estudiantado, los Centros de Estudio seguirán atendiendo todos los servicios escolares y administrativos: titulación, servicio social y prácticas profesionales, entre otros. La administración informará a este cuerpo colegiado sobre la evolución de las condiciones para un regreso seguro al campus”, expresó.

Realizan paro en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

El mes pasado, estudiantes paristas tomaron las instalaciones y realizaron daños al plantel, causando “alto grado de daño al patrimonio universitario y el saqueo”, según describió la Facultad.

En la última semana de octubre, se inició la fase de reparación, mantenimiento y recuperación del patrimonio, por lo que el campus permaneció cerrado hasta nuevo aviso y se anunciaron clases en línea, mismas que continuarán hasta el final del semestre.

