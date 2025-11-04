Más Información
Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas
Luego de que estudiantes del CCH Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acusaron a un vigilante de ese plantel de agredir a una estudiante con discapacidad, este plantel hizo un llamado a frenar la violencia y a no caer en provocaciones que desencadenen ésta.
A través de un comunicado en sus redes sociales, explicó que desde el momento en que ocurrieron los hechos se brindó apoyo y orientación necesaria a la madre de familia afectada, así como a nuestra estudiante.
Indicó que seguirá atento a las indagatorias, y se informará del avance de las mismas.
Lee también Convoca Sheinbaum a realizar ejercicio de austeridad republicana; "ya quedaron lejos los tiempos de la parafernalia del poder", dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]