Luego de que estudiantes del CCH Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acusaron a un vigilante de ese plantel de agredir a una estudiante con discapacidad, este plantel hizo un llamado a frenar la violencia y a no caer en provocaciones que desencadenen ésta.

A través de un comunicado en sus redes sociales, explicó que desde el momento en que ocurrieron los hechos se brindó apoyo y orientación necesaria a la madre de familia afectada, así como a nuestra estudiante.

Indicó que seguirá atento a las indagatorias, y se informará del avance de las mismas.

