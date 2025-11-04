Por la inconformidad de las medidas de seguridad que se han tomado hasta el momento, este martes encapuchados tomaron la Facultad de Química de la UNAM.

Aunque ese plantel reanudó clases presenciales apenas este lunes 3 de noviembre, los estudiantes rechazaron la medida, pues aseguraron que se sienten preocupados por su seguridad.

En un comunicado, el director de la Facultad, Carlos Amador Bedolla, expresó que las razones del conflicto actual están basadas “en un lamentable hecho acontecido en instalaciones del bachillerato universitario”.

“Ante el temor generado entre la comunidad, la Facultad convocó a clases en línea y atendió la petición de mejorar la seguridad de nuestras instalaciones instalando más cámaras, más botones de pánico y más luminarias”, dijo.

Precisó que el compromiso de esa escuela es responder a los actos de violencia con el uso de la razón, la apelación al diálogo y el llamado a la unidad de su comunidad, con apego irrestricto a los principios universitarios.

Convocó a la plantilla docente a establecer contacto con los estudiantes de sus grupos para transmitir la convicción de estar plenamente presentes en nuestras instalaciones.

“Me permito sugerirles que lleguen con ellos a nuevos acuerdos de evaluación, dadas las especiales condiciones en que se ha desarrollado este semestre”, afirmó.

