Más Información

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre versión de intento de atentado

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre versión de intento de atentado

Tras el pádel, Cuauhtémoc Blanco explota; lanza patada en partido amistoso

Tras el pádel, Cuauhtémoc Blanco explota; lanza patada en partido amistoso

Detienen a cuatro por muerte de aficionado del Cruz Azul; su situación jurídica se definirá tras la necropsia, señala Fiscalía

Detienen a cuatro por muerte de aficionado del Cruz Azul; su situación jurídica se definirá tras la necropsia, señala Fiscalía

Un canto nuevo en el océano; el sistema que puede escuchar ballenas y buscar submarinos

Un canto nuevo en el océano; el sistema que puede escuchar ballenas y buscar submarinos

Salinas Pliego va ahora a la Corte Interamericana por pago de impuestos; "darnos la mano tiene más validez que un papel firmado"

Salinas Pliego va ahora a la Corte Interamericana por pago de impuestos; "darnos la mano tiene más validez que un papel firmado"

El H. Consejo Técnico de la (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, a partir de este lunes, avaló la reanudación de las clases en línea en el plantel hasta por dos semanas para restablecer a la brevedad las condiciones de regreso a clases en forma presencial.

A través de un comunicado, explicó que dicha resolución se toma con base en la situación de emergencia por la que atraviesa la institución.

Añadió que el acuerdo de excepcionalidad será opcional para el profesorado y alumnado en el marco de la vigencia de los derechos escolares del estudiantado.

Lee también

Además, detalló que pondrá al servicio del profesorado todas las herramientas y guías a su alcance para llevar a cabo este ejercicio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]