El H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, a partir de este lunes, avaló la reanudación de las clases en línea en el plantel hasta por dos semanas para restablecer a la brevedad las condiciones de regreso a clases en forma presencial.
A través de un comunicado, explicó que dicha resolución se toma con base en la situación de emergencia por la que atraviesa la institución.
Añadió que el acuerdo de excepcionalidad será opcional para el profesorado y alumnado en el marco de la vigencia de los derechos escolares del estudiantado.
Además, detalló que pondrá al servicio del profesorado todas las herramientas y guías a su alcance para llevar a cabo este ejercicio.
