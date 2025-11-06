El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo capitalina (Canaco CDMX) firmaron una alianza para que el Gobierno capitalino pueda tener visibilidad de las videocámaras de vigilancia de la iniciativa privada, para fortalecer la seguridad de pequeños y medianos comercios.

“El convenio busca que la cultura cívica alcance a todas y todos con la intención de invertir en cámaras y la disposición de enriquecer el sistema de seguridad”, dijo el coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

Explicó que este acercamiento refuerza la cooperación institucional con el sector empresarial. Además, indicó que se suma a los esfuerzos de agregar en la gestión de este primer año 30 mil 400 cámaras del programa Ojos que te cuidan.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez, aseguró que, con este tipo de acciones, la iniciativa privada puede seguir invirtiendo y generando desarrollo en la capital.