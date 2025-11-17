Si bien ha crecido entre los foros y los escenarios, la hija de Itatí Cantoral, María Itatí Cruz Cantoral prefiere pasar desapercibida en los eventos públicos de su mamá, pues hace unos días lució alejada de ella durante una alfombra roja.

Se trata de la presentación del disco “Regálame esta noche”, que grabó en memoria de su abuelo, el compositor Roberto Cantoral, y fue precisamente en el centro de espectáculos El Cantoral, en donde la joven de 17 años permaneció en la puerta, con celular en mano, hasta que llegó el momento de pasar a ocupar su asiento, esto mientras su madre y su tío atendían a los medios de comunicación.

Diego Shoening y el emotivo reencuentro con su padrino Miguel Bosé

El intérprete de "Tú y yo somos uno mismo" dedica emotivas palabras a su padrino de carrera y además “guía, ejemplo, fuerza y abrazo en los momentos duros”: Miguel Bosé.

El exTimbiriche se reencontró con el artista español, quien radica y realiza gira en nuestro país, después de mucho tiempo de no verse y por ello, emocionado, lo celebra.

“Anoche fue una gran noche. Vernos me movió el corazón. Fue como regresar a un lugar donde me siento seguro, querido, visto. Y lo más hermoso es que, después de tanto tiempo… todavía me sigues enseñando”.

Bosé, quien posó con el cantante, la esposa de éste y una de sus hijas, apadrinó a Timbiriche, Diego incluido, cuando éste debutaba junto a sus excompañeros en 1982, a los 13 años, de ahí el cariño y agradecimiento que se tienen.

La vocación clara de Yuri: alegrar a la gente

Si alguien encontró ayuda en la religión es Yuri, quien en medio de giras, conciertos y programas de tv siempre, siempre se da un tiempo para compartir su fe en alguna congregación.

Así, por ejemplo, lo mismo vuela a Estados Unidos que toma su camioneta para ir a Puebla, donde este domingo dio testimonio de fe a una congregación cristiana de aquella ciudad y afirmó que en las tres décadas que lleva desde que se convirtió al cristianismo siempre supo que su vocación en la vida es brindar entretenimiento a la gente.

“Dios te da un propósito en este mundo y mi propósito es cantar, alegrar a mi público, pero lo más importante y lo más hermoso es poder servir a él, llevando las buenas nuevas, buenas noticias”.