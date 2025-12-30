La reinterpretación de Guillermo del Toro de Frankenstein se colocó entre las grandes cintas protagonistas de las nominaciones al Sindicato de Maquillistas y Estilistas de Peinado (Make-Up Artists and Hair Stylists Guild).

El artista de prótesis, Mike Hill, utilizó 42 piezas para transformar a Jacob Elordi, quien dio vida a un Frankenstein más humano, complejo y perturbador, una propuesta que ha sido reconocida al nivel de otras grandes producciones como One battle after another, Sinners, Weapons y Wicked: For good.

Cada una de estas películas obtuvo tres nominaciones.

En televisión, la temporada final de Stranger things obtuvo cuatro nominaciones y la maquillista de Lady Gaga, Sarah Tanno, también fue nominada por su trabajo en el video musical “Abracadabra”.

Los ganadores se darán a conocer en la gala el 14 de febrero de 2026, en el hotel Westin Bonaventure de Los Ángeles.