Más Información
IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego
La reinterpretación de Guillermo del Toro de Frankenstein se colocó entre las grandes cintas protagonistas de las nominaciones al Sindicato de Maquillistas y Estilistas de Peinado (Make-Up Artists and Hair Stylists Guild).
El artista de prótesis, Mike Hill, utilizó 42 piezas para transformar a Jacob Elordi, quien dio vida a un Frankenstein más humano, complejo y perturbador, una propuesta que ha sido reconocida al nivel de otras grandes producciones como One battle after another, Sinners, Weapons y Wicked: For good.
Cada una de estas películas obtuvo tres nominaciones.
En televisión, la temporada final de Stranger things obtuvo cuatro nominaciones y la maquillista de Lady Gaga, Sarah Tanno, también fue nominada por su trabajo en el video musical “Abracadabra”.
Los ganadores se darán a conocer en la gala el 14 de febrero de 2026, en el hotel Westin Bonaventure de Los Ángeles.
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]