Rocío Guzmán tiene 22 años. Ha tenido apariciones en la serie “Cada minuto cuenta”, como una joven afectada por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y en la cinta “Fiesta en la madriguera”, pero ya tuvo su primer protagónico en cine y se prepara para presentarlo en Berlín.

En el Festival Internacional de Cine que arranca el próximo jueves, Rocío estará apoyando a “Chicas tristes”, que formará parte de la sección Generation, hecha para que los públicos jóvenes vean cine internacional de vanguardia.

La historia sigue a dos amigas adolescentes que son nadadoras competitivas. Un día la vida les cambia cuando en una fiesta, una de ellas un acto de violencia sexual, tras lo cual intenta ponerse de acuerdo en cómo actuar.

Se trata de la ópera prima de Fernanda Tovar, contando con el apoyo del Eficine, el incentivo fiscal que permite a personas morales destinar un porcentaje de su Impuesto Sobre la Renta a la producción de historias nacionales.

“Se siente irreal, todavía no termino de creérmela, creo que hasta que llegue allá me daré cuenta de todo esto”, dice Guzmán a EL UNIVERSAL.

Lee también: Jennifer Garner: el amor es clave en tiempos de duda

“Mi personaje es el que acompaña a la sobreviviente. Es una historia contada desde una óptica femenina, contada por mujeres (la directora), siendo un proceso cuidado y con mucha empatía hacia el tema”, añade.

“Chicas tristes” se medirá a otras ocho películas consideradas, entre ellas “A family” (Países Bajos), “Bats & bugs” (Suiza), “Julapuin” Yonna (Colombia), “Matapanki” (Chile).

Guzmán ingresó al proyecto mediante casting. Ya en el rodaje, junto con co protagonista Darana Alvarez, se sometieron a clases de natación. Y también continuamente se les preguntaba cómo se sentían pues el tema de la cinta es difícil.

“Nos preguntaban si estábamos de acuerdo en lo que estaba por pasar con los personajes y abrirse a una sugerencia. Lo que yo hice fue abordarlo desde la empatía, porque cada quien tiene una reacción diferente a este tipo de cosas (el abuso sexual)”, subraya Rocío.

En el elenco de la cinta se encuentran también Mónica del Carmen (“Año bisiesto”) y el músico Tomás García Agraz.

Lee también: ¿Qué ver?: “The Philly special”, la jugada del engaño para recordar antes de ver el Super Bowl

rad