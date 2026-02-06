Más Información

Vibra la escena cultural en la semana del arte

Vibra la escena cultural en la semana del arte

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

Rocío Guzmán tiene 22 años. Ha tenido apariciones en la serie “Cada minuto cuenta”, como una joven afectada por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y en la cinta “Fiesta en la madriguera”, pero ya tuvo su primer protagónico en cine y se prepara para presentarlo en Berlín.

En el Festival Internacional de Cine que arranca el próximo jueves, Rocío estará apoyando a “Chicas tristes”, que formará parte de la sección Generation, hecha para que los públicos jóvenes vean cine internacional de vanguardia.

La historia sigue a dos amigas adolescentes que son nadadoras competitivas. Un día la vida les cambia cuando en una fiesta, una de ellas un acto de violencia sexual, tras lo cual intenta ponerse de acuerdo en cómo actuar.

Se trata de la ópera prima de Fernanda Tovar, contando con el apoyo del Eficine, el incentivo fiscal que permite a personas morales destinar un porcentaje de su Impuesto Sobre la Renta a la producción de historias nacionales.

“Se siente irreal, todavía no termino de creérmela, creo que hasta que llegue allá me daré cuenta de todo esto”, dice Guzmán a EL UNIVERSAL.

Lee también:

“Mi personaje es el que acompaña a la sobreviviente. Es una historia contada desde una óptica femenina, contada por mujeres (la directora), siendo un proceso cuidado y con mucha empatía hacia el tema”, añade.

“Chicas tristes” se medirá a otras ocho películas consideradas, entre ellas “A family” (Países Bajos), “Bats & bugs” (Suiza), “Julapuin” Yonna (Colombia), “Matapanki” (Chile).

Guzmán ingresó al proyecto mediante casting. Ya en el rodaje, junto con co protagonista Darana Alvarez, se sometieron a clases de natación. Y también continuamente se les preguntaba cómo se sentían pues el tema de la cinta es difícil.

“Nos preguntaban si estábamos de acuerdo en lo que estaba por pasar con los personajes y abrirse a una sugerencia. Lo que yo hice fue abordarlo desde la empatía, porque cada quien tiene una reacción diferente a este tipo de cosas (el abuso sexual)”, subraya Rocío.

En el elenco de la cinta se encuentran también Mónica del Carmen (“Año bisiesto”) y el músico Tomás García Agraz.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Laura Flores rompe el silencio sobre Lalo Salazar: “Sí me dolió, yo me involucré emocionalmente y él no”. Foto: Laura Flores -IG / Lalo Salazar-IG

Laura Flores rompe el silencio sobre Lalo Salazar: “Sí me dolió, yo me involucré emocionalmente y él no”

Drama en Premios Lo Nuestro 2026. Nodal y Ángela Aguilar habrían cancelado su asistencia para evitar a Cazzu. Foto: AFP/EFE/AP

Drama en Premios Lo Nuestro 2026. Nodal y Ángela Aguilar habrían cancelado su asistencia para evitar a Cazzu

Violinista de Nodal causa revuelo con look rojo tras ser supuestamente “silenciada” por los Aguilar. Foto: TikTok

Violinista de Nodal causa revuelo con look rojo tras ser supuestamente “silenciada” por los Aguilar

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

Kim Kardashian rompe el internet con lencería para San Valentín tras rumores de romance con Lewis Hamilton. Foto: AP

Kim Kardashian rompe internet con lencería de San Valentín en medio de rumores de romance con Lewis Hamilton

[Publicidad]