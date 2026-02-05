Más Información

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

¿Listo para ver el Super Bowl este domingo? Antes de traer las botanas viene al caso recordar "Philly special", una de las más grandes jugadas en la historia del deporte, un emblema para Filadelfia y lo más parecido a la gloria para las Águilas, su equipo de futbol.

En este contexto se presenta “The Philly special”, una explicación gráfica y detallada de una de las jugadas más icónicas de la historia de la NFL que tuvo como escenario la edición LII del Super Bowl en 2018 y que llevó a las Águilas de Filadelfia a vencer a los Patriotas de Nueva Inglaterra.

¿Por qué se han dedicado páginas enteras de revistas y periódicos, horas enteras de emisiones de radio, televisión e internet a esta jugada? Porque tiene como base el engaño y la audacia, los dos recursos conjugados en igual medida.

Para los fanáticos del futbol americano, este es un capítulo de culto en el que se coronaron con la victoria las Águilas ante los Patriotas, gracias a que enfrentaban cuarta y gol desde la yarda uno antes del medio tiempo, cuando en lugar de asegurar un gol de campo, el entrenador Doug Pederson aceptó la sugerencia del quarterback Nick Foles para correr el "Philly Philly".

El documental explica que el engaño radicó en que Foles fingió dar instrucciones a su línea ofensiva y se movió fuera de su posición para que luego se diera el snap, es decir, esa acción que da inicio a cada jugada desde la línea de golpeo, en este caso Jason Kelce centró directamente al corredor Corey Clement.

El paso siguiente fue la reversible, es decir, que Clement entregó el balón al ala cerrada Trey Burton, quien corría en dirección contraria y el touchdown llegó cuando Burton lanzó un pase perfecto a un Nick Foles completamente desmarcado en la zona de anotación.

Así, las Águilas demostraron su aplomo a través de una jugada de truco ejecutada durante el partido más importante del año y frente a una dinastía como los Patriotas.

Dónde ver: Disney+ / ESPN+

