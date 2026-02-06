Más Información

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Muchas mujeres han sido alguna vez , en la versión de la chica de 13 años que despierta en el cuerpo de una adulta en Si yo tuviera 30, todavía aprendiendo qué significa crecer y elegir a quién amar.

Pero también la han acompañado fuera de la pantalla, en sus matrimonios con Scott Foley y , en sus rupturas y, desde luego, en su vida como madre de tres hijos.

Y si algo ha aprendido la actriz, hoy de 53 años, es que amar no siempre garantiza finales felices, pero sí implica hacerse responsable de lo que siente el otro, algo que cobra más sentido en tiempos complicados.

“En el mundo real y en los tiempos que vivimos, creo que el amor es la respuesta: sentimientos como la compasión, lo increíble y lo simplemente salvaje que es amar a tu prójimo”, dice Garner a EL UNIVERSAL

Esa mirada sobre el amor es justo la que traslada a Lo último que me dijo, cuya segunda temporada se estrena el 20 de febrero en Apple TV.

En la serie, interpreta a Hanna Hall, una mujer cuya vida cambia cuando su esposo desaparece de forma repentina y la deja a cargo de Bailey, su hija adolescente de una relación anterior.

Esa convivencia inicial deriva en una maternidad no elegida, atravesada por la desconfianza y el duelo, pero que con el tiempo se sostiene por la necesidad de proteger.

Apapacho maternal

Para la actriz, es justo en la emoción maternal donde se concentra la expresión más clara del amor, una experiencia que ha vivido de cerca con la llegada de Violet, Seraphina y Samuel, pero que, considera, no pertenece únicamente a las madres biológicas, sino a cualquiera capaz de ejercer empatía y cuidado por el otro.

“Hay muchas maneras de ser madre. No creo que debas ser una mujer, o alguien que se identifique como una, o ser madre en cualquier caso, para entender la maternidad”, afirma.

“Yo creo que si le das la mano a un niño o incluso a un perro, verás ese instinto materno aparecer. En este caso, me gusta que exploremos una relación entre madre e hija que no está bien todo el tiempo”.

Es ahi donde instala el conflicto de la temporada: Hanna y su hijastra Bailey (Angourie Rice) deben convivir sin confianza previa, compartir un duelo que viven de manera distinta y tomar decisiones mientras el padre sigue ausente y las respuestas no llegan.

“Algo que me parece interesante de la historia es que las mujeres atraviesan el conflicto, mientras que los hombres siguen atrapados en él”, destaca Garner, respecto a la nueva temporada. “Nosotras procesamos el dolor y seguimos, y ellos apenas están tratando de entender lo que pasó”.

