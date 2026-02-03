Más Información

Xavier no es un fantasma en School Spirits, pero carga con el peso de la culpa desde el día uno. Dinero robado, mentiras, chantajes y decisiones que no podía contarle a nadie son algunas situaciones que rodean a este y otros personajes de la serie.

Spencer MacPherson, quien da vida a Xavier, el chico malo y solitario, explica en entrevista con EL UNIVERSAL que en la tercera temporada todo sale a la luz.

La historia, precisa, deja de girar alrededor del secreto y todos empiezan a enfrentar las consecuencias.

“Empecé la primera temporada (con mi personaje) con mucha culpa y muchos secretos… pero fue más fácil navegar todo una vez que salió a la luz. Le dio a mi personaje la oportunidad de ser honesto consigo mismo y con los demás”.

La trama inició en una preparatoria del ficticio pueblo de Split River, Wisconsin. Ahí, Maddie despierta atrapada en el más allá dentro de su propia escuela, no recuerda nada y, mientras intenta entender su desaparición, descubre que otros estudiantes muertos siguen “asistiendo” a clases, pero como fantasmas.

Simon era el único que podía ver y hablar con ella, convirtiéndose así en su conexión con el mundo real, pero al final de la segunda temporada, Maddie regresa a la vida, mientras ahora es Simon quien queda atrapado en el más allá, invirtiendo así el sentido de la historia.

Nuevos conflictos

En esta nueva entrega, ya no se trata tanto de quién murió, sino de quién mintió, quién ocultó cosas y quién decide decir la verdad.

Nicole es la mejor amiga de Maddie y Simon, el personaje que siempre quiso hacer lo correcto y pretende salvar a Simon.

Claire, en cambio, pasa de ser la típica animadora popular y rival amorosa a revelar una vida familiar complicada e inseguridades muy profundas.

“Ayuda mucho no juzgar a tu personaje cuando entiendes por qué hizo lo que hizo. Las razones detrás de sus decisiones”, explica Rainbow Wedell, quien interpreta a Claire.

Mientras los fantasmas intentan entender qué les pasó, ellas y Xavier, enfrentan el limbo emocional de vivir con lo que hicieron, lo que ocultaron y lo que tienen que reparar.

“Es genial estar del lado de todos los secretos ahora. En la primera temporada sabíamos los nuestros, pero no los de los demás. Ahora que todo salió a la luz, nuestros personajes pueden colaborar para salvar a Simon”, dice Spencer MacPherson.

La serie, creada por Megan Trinrud y Nate Trinrud a partir de su novela gráfica con Maria Nguyen, cuenta la historia desde la mirada adolescente, la muerte, la culpa, la amistad y el amor vistos por quienes aún no cumplen los 18.

La tercera temporada de School Spirits ya tiene tres episodios disponibles, estrena cada miércoles hasta el 4 de marzo en Paramount+.

