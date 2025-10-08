Más Información

La Malinche, lejos de ser “la mala” en la historia de México

Favoritos al Nobel de Literatura 2025: Gerald Murnane, Can Xue y László Krasznahorkai lideran las apuestas

El Instituto Cervantes recibirá un legado "in memoriam" de Mario Vargas Llosa

Biblioteca Stresser-Péan firma convenio para fortalecer al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

José Javier Villarreal hurga en la memoria

volvieron a coincidir públicamente en el estreno de “El beso de la Mujer Araña” en Nueva York. La expareja posó para algunas fotos en la alfombra roja y un comentario del actor llamó la atención del público.

Affleck no paro de elogiar la actuación de López en la película dirigida por Bill Condon, cineasta detrás de “El buen mentiroso”, “Dioses y monstruos” y “El gran showman”.

“Es un honor estar aquí. Esta película es exquisita. Jennifer, eres increíble. Bill, hiciste un trabajo increíble. Tonatiuh, eres fenomenal. Bienvenida al estrellato para toda la vida. Disfrútala. Hay altibajos, pero aquí estás”.

El actor también expresó su orgullo por haber formado parte del proyecto:

Es una gran emoción y un gran honor, y estoy muy orgulloso de esta película. Gracias por dejarme formar parte de ella”.

El reencuentro sorprendió a los asistentes, pues Ben Affleck y Jennifer López vivieron una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. Tras casarse en dos ceremonias, una en Las Vegas y otra en Georgia, anunciaron su divorcio a inicios de 2025.

La película de “El beso de la Mujer Araña” se estrenará el próximo 10 de octubre en cines. La historia sigue a Valentín, interpretado por Diego Luna, un preso político que comparte celda con Molina (Tonatiuh). Para sobrellevar los horrores del encierro, Molina imagina películas protagonizadas por una actriz de la pantalla clásica llamada Aurora, quien encarna a la mujer araña.

La cinta donde participan está basada en la novela homónima del escritor argentino Manuel Puig, publicada en 1976. En su momento, la obra fue censurada debido a los temas de sexualidad que abordaba, lo que no impidió que con el tiempo se convirtiera en un referente de la literatura latinoamericana.

