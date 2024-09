Parece que el divorcio entre Ben Affleck y la cantante Jennifer López no tiene marcha atrás. Los ex fueron vistos ayer 23 de septiembre dirigiéndose a su oficina en West Hollywood para reunirse con la renombrada abogada Laura Wasser, conocida como “el terror de los maridos” y que ha trabajado con celebridades como Angelina Jolie, Britney Spears y Nicole Kidman.

De acuerdo con TMZ, Wasser, quien también se encargó del divorcio de Affleck con Jennifer Garner, está ayudando a los exenamorados a “mediar” en su separación.

Los famosos están enfrentando complicaciones debido a que no tenían un acuerdo prenupcial al celebrar sus votos en agosto de 2022. Desde su matrimonio, han colaborado en varios proyectos juntos, incluyendo la película “Unstoppable”, “This Is Me… Now” y “Kiss Of The Spider Woman”, y se ha indicado que una compañía de producción también podría estar en juego.

A pesar de la situación, la pareja no está cerrando este capítulo de una manera negativa; más bien, desean que todo se maneje de la forma más amistosa posible. “Todavía hay mucho amor”, declaró una fuente a "People".

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en 2021, luego de casi 20 años de haber roto su primer compromiso. Foto: Instagram

Hace dos semanas, los artistas fueron captados afuera de un hotel de Beverly Hills junto a sus hijos. Días después, acompañaron a los jóvenes a su escuela. Estas reuniones se producen tras meses de estar distanciados.

¿Qué pasa si no existe un acuerdo prenupcial?

Dado que no se ha establecido un acuerdo prenupcial entre Affleck y la intérprete de “On the Floor”, las ganancias individuales que han obtenido en los últimos dos años son consideradas propiedad comunitaria, independientemente de si se trata de acuerdos con marcas o proyectos cinematográficos.

Uno de los activos más significativos en discusión es la casa de 60 millones 850 mil dólares ubicada en Beverly Hills, California, que adquirieron el año pasado. Antes de que se confirmara su separación, la mansión fue puesta en venta, lo que desató especulaciones, y posteriormente se realizaron remodelaciones para volver a ofrecerla en el mercado.

Desde su matrimonio con Ben, Jennifer ha estrenado cuatro películas, además de lanzar su línea de cócteles y prepararse para una gira mundial. Su patrimonio se estima en 400 millones de dólares, mientras que el de Ben, valorado en 150 millones, proviene de sus proyectos como actor y productor ejecutivo.

Discusiones por los gastos de la boda

"TMZ" reporta que uno de los secretos detrás de la unión de López y Affleck es que ella asumió gran parte de los gastos, lo que ha llevado a que ahora sienta que él le debe y esté detallando todo lo que gastó en la relación.

Las celebridades habían estado separadas por17 años, pero en 2021 decidieron retomar su relación tras dos matrimonios fallidos.