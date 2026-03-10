Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la agencia de fotografía Getty Images comparte con EL UNIVERSAL una selección de fotografías de mujeres que marcaron el rumbo de la cultura en México, con el propósito de mostrar, a través del estudio de los archivos, la forma en que el concepto de lo femenino se transformó con el paso del tiempo.

De acuerdo con Melanie Llewelyn, curadora del archivo de Getty Images, el análisis histórico del patrimonio fotográfico de la agencia permite visualizar esa transformación de lo “femenino”, una tarea que le llevó a ver a la curadora las miradas y cuerpos que fueron aceptados y también los que fueron excluidos.

“Al digitalizar y conservar este patrimonio cultural compartido, hemos podido examinar cómo ha cambiado la representación de las mujeres. Reconocemos no solo lo que aparece en el registro histórico, sino también sus ausencias. Cuestionamos qué miradas fueron legitimadas, qué cuerpos fueron excluidos, cuál fue el aparato de producción y con qué fines, y cómo esos patrones siguen moldeando el presente”, explicó Llewelyn a esta casa editorial.

Foto: La cantautora estadounidense Selena en un concierto, 26 de febrero de 1995. Foto: Arlene Richie/Getty Images

La cantante Selena Quintanilla-Pérez posa para un retrato en junio de 1994 en Los Ángeles, California. Foto: Cesare Bonazza/Contour by Getty Images

La curadora realizó una selección de cinco mujeres que marcaron la vida cultural de México: Frida Kahlo, Dolores del Río, Ma ría Félix, Dolores Huerta y Selena Quintanilla, quienes “marcaron la memoria visual del país”.

Llewelyn señala que ante la irrupción de una producción masiva de imágenes y de la circulación instantánea, el estudio de los archivos adquiere una “dimensión estratégica”..

“Hoy más que nunca, la cultura visual informa nuestra vida cotidiana, y las imágenes y metrajes de archivo se han convertido en una moneda auténtica para generar conversación, debate y sentimiento colectivo. Marcas reconocidas globalmente —desde casas de moda y ligas deportivas, hasta empresas patrimoniales e industrias audiovisuales— recurren al archivo y a su potencial narrativo”, señala.

Foto: Retrato de la activista laboral Dolores Huerta, cofundadora del grupo United Farm Workers, con una bandera sindical que dice "Viva la Causa". Foto: Cathy Murphy/Getty Images.

La estrella de cine mexicana Dolores del Río (1905-1983) flotando en una piscina en Acapulco, 1952. Foto: Slim Aarons/Hulton Archive/Getty Images.

Las imágenes de Kahlo del archivo de Getty Images muestran cómo forjó su propia iconografía su mirada frontal, la vestimenta tradicional, su presencia como declaración política y estética.

De Dolores del Río se destaca una serie de retratos que revelan una tensión entre el exotismo que la industria buscaba proyectar y la sofisticación cosmopolita que ella cultivó”, explica la curadora.

Sobre Félix, sus fotografías no muestran lo femenino como adorno, sino como autoridad.

De Dolores Huerta se expone la feminidad en el activismo y de Selena se muestra cómo lo femenino se había convertido en un concepto híbrido y fluido.

Frida Kahlo pintando un retrato de la señora Jean Wight, en 1939. Foto: Archivo Bettmann/Getty images

La actriz María Félix posando junto a un retrato dibujado por Diego Rivera que colgaba en su casa. Foto: Archivo Getty Images