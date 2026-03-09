El pasado sábado, mil 44 personas asistieron a la inauguración de Fotógrafas de la vida cotidiana, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), una muestra con imágenes de foto callejera realizada por mujeres que integran la comunidad de Mexican Women Photographers, creada por la fotógrafa Sunny Quintero.

La gran asistencia muestra dos cosas, reflexiona Quintero: la fuerte comunidad que se crea alrededor de la fotografía y el interés del público por ver fotografía callejera hecha por mujeres.

Hay un crecimiento del proyecto. La muestra es el resultado de una convocatoria que realizan desde 2023, pero la de este año es la más grande hasta ahora: 100 fotógrafas con 100 fotos. El año pasado, cuando la exposición estuvo en el Museo de la Ciudad de México, fueron 84 participantes y asistieron 300 personas a la inauguración.

Otra novedad de esta edición es tener un país invitado, que en esta ocasión es Colombia. “Es para abrir nuestras redes, expandir estos espacios seguros para la fotografía de calle e ir más allá del territorio. Al final, son miradas de mujeres y eso es lo importante”, explica Quintero, quien considera que el próximo año podría ser Argentina el país invitado.

Destaca la foto documental: “las mexicanas son buenísimas en eso. Aplicó una niña de 12 años y aunque no llegó a la final, está en las menciones especiales”. Los núcleos de la muestra que, también es nutrida en paisaje, son mujeres, transporte, playa, festividades, street photography clásico y reflejos.

Entre las expositoras están Francis Villareal, Aurea del Rosario, Silvana Flores, Rebeca Herrera, Abril Ángel, Lucía Flores Mejía, Frida María García, Barbara Pineda, Patricia Medina, Irene Prieto y Beatriz Juárez.

“La visibilidad está rindiendo frutos. Me gustaría decir que hemos puesto nuestro granito de arena para revivir la foto de calle, que ya existía, pero no la tomaban como tal”, dice Quintero.

En noviembre Mexican Women Photographers lanzará su convocatoria para la muestra de 2027. Mientras tanto, Fotógrafas de la vida cotidiana estará hasta el 12 de abril.