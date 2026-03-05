El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció a través de sus redes sociales que estuvo involucrado en el retiro de las obras murales de Ramón Valdiosera y Rina Lazo que se encontraban en las estaciones Hidalgo y Bellas Artes de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Esto se da a conocer luego de que el historiador de arte Aldo Solano Rojas señalara el retiro de los murales de Valdiosera en su cuenta de X.

En una nota informativa, el Instituto detalló que el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) supervisó el proceso de desmontaje y resguardo de las obras, a petición del STC.

“La participación del Cencropam tiene como objetivo asegurar que el retiro de las obras se realice bajo criterios profesionales de conservación y manejo especializado a fin de proteger su integridad durante el periodo en que se desarrollan los trabajos en la estación”, declaró INBAL, que también detalló que los murales estarán resguardadas por el metro y serán reinstalados en el futuro.

Sin embargo, el Instituto no dio detalles sobre si en este proceso las obras también serán sometidas a restauración ni conservación. El INBAL tampoco se pronunció sobre el caso de las celosías diseñadas por el arquitecto Enrique del Moral que fueron destruídas en metro Viaducto, acto que causó indignación entre usuarios de redes sociales.