Ben Affleck y Jennifer López, que aún están en trámites de divorcio, causaron revuelo el fin de semana al ser vistos en un brunch. Aunque el reencuentro marcó la primera vez que se les veía juntos en meses, lo que realmente llamó la atención fue la evidente conexión que aún existe entre ellos.

Fuentes informaron a "Page Six" que el actor no podía “quitarle las manos de encima” a la intérprete de "Let's Get Loud" durante el almuerzo. Según la versión, la idea de reunirse en el Hotel Beverly Hills, junto a sus hijos, fue del protagonista de "Perdida".

La intención de Ben era demostrar que, pese al momento complicado que vive con JLO, todavía mantienen una cercanía. No obstante, este no contaba con lo irresistible que le parecería su ex.

“Siempre han tenido mucha química sexual. Eso no fue planeado. Aún se sienten atraídos el uno por el otro”, dijo la fuente.

En el brunch del Polo Lounge de California, los famosos, que estaban comiendo separados de sus hijos, estaban “tomados de las manos y besándose”, señala.

Además, la fuente mencionó que Affleck también estaba intentando fotografiarse con Jennifer, ya que se encontraban en una zona frecuentada por paparazzis.

¿Habrá una reconciliación?

Aunque la reunión incluyó momentos de demostraciones afectivas, esto no implica una reconciliación.

"People" detalló que la cantante pop está tratando de ser amigable con su ex, reconociendo que el proceso de divorcio no ha sido fácil. Además, Jennifer López busca asegurar que tanto sus hijos como los de Ben estén felices, dado que tienen una relación cercana.

Hasta la fecha, ninguna de las celebridades ha dado detalles de lo que pasó en su relación.