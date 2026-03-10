Más Información

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

Colmenares avanza a la final; busca reelegirse en la ASF

Mario Delgado va por regular uso de celulares en escuelas; 79 países ya han tomado medidas, dice

A marcha forzada, renovación del AICM; obras avanzan día y noche rumbo al Mundial 2026

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos" tras solo tres semanas de competencia

DeMet, la empresa encargada de la demolición del edificio que colapsó en San Antonio Abad; inmueble estaba dañado desde el sismo de 2017 en CDMX

Sacerdote desaparecido en Chiapas es hallado sin vida cerca de Laguna Verde; Fiscalía abre investigación

Negocios gastaron 41 mdp para protegerse del vandalismo

Hace 50 años falleció Daniel Cosío Villegas (Ciudad de México, 10 de marzo de 1976), historiador, economista y politólogo, cuyos estudios sobre la República restaurada, el Porfiriato y la Constitución de 1857 son imprescindible para entender aquellos episodios de la historia mexicana.

Por la relevancia de sus aportaciones a la historia de México, El Colegio Nacional (Donceles 108) dedicará hoy a las 18 horas un homenaje al historiador, con la participación de figuras reconocidas, como lo son Enrique Krauze y Jean Meyer.

Además, de investigador, Cosío Villegas se desempeñó como académico, editor y diplomático. Como fundador de instituciones participó en la creación de la Escuela Nacional de Economía, el Fondo de Cultura Económica, la revista El Trimestre Económico y del Colegio de México.

Cosío Villegas es autor de libros fundamentales como Extremos de América (1949), Porfirio Díaz en la revuelta de La Noria (1953), El sistema político mexicano (1972) e Historia mínima de México (1973). Recibió la beca Rockefeller en dos ocasiones y el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1971. Ingresó a El Colegio Nacional el 7 de mayo de 1951.

En el evento también participará el historiador Javier Garciadiego, quien, al lado de Krauze y Meyer, dialogarán con Christopher Domínguez Michael sobre el legado de Cosío Villegas.

El acceso a este homenaje no tiene costo, y se transmitirá en la cuenta de YouTube de El Colegio Nacional.

