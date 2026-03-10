Más Información
Hace 50 años falleció Daniel Cosío Villegas (Ciudad de México, 10 de marzo de 1976), historiador, economista y politólogo, cuyos estudios sobre la República restaurada, el Porfiriato y la Constitución de 1857 son imprescindible para entender aquellos episodios de la historia mexicana.
Por la relevancia de sus aportaciones a la historia de México, El Colegio Nacional (Donceles 108) dedicará hoy a las 18 horas un homenaje al historiador, con la participación de figuras reconocidas, como lo son Enrique Krauze y Jean Meyer.
Además, de investigador, Cosío Villegas se desempeñó como académico, editor y diplomático. Como fundador de instituciones participó en la creación de la Escuela Nacional de Economía, el Fondo de Cultura Económica, la revista El Trimestre Económico y del Colegio de México.
Cosío Villegas es autor de libros fundamentales como Extremos de América (1949), Porfirio Díaz en la revuelta de La Noria (1953), El sistema político mexicano (1972) e Historia mínima de México (1973). Recibió la beca Rockefeller en dos ocasiones y el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1971. Ingresó a El Colegio Nacional el 7 de mayo de 1951.
En el evento también participará el historiador Javier Garciadiego, quien, al lado de Krauze y Meyer, dialogarán con Christopher Domínguez Michael sobre el legado de Cosío Villegas.
El acceso a este homenaje no tiene costo, y se transmitirá en la cuenta de YouTube de El Colegio Nacional.
