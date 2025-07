Mientras Jennifer Lopez canaliza sus emociones a través de la música, Ben Affleck prefiere pasar el tiempo con sus hijos y su exesposa, Jennifer Garner. Aunque ambos han tomado caminos distintos tras su separación, en el mundo del espectáculo el desamor no siempre se vive en silencio: muchas veces se transforma en canción.

Lopez, de 55 años, presentó recientemente un tema que muchos han interpretado como una reflexión sobre su ruptura con el protagonista de "Argo". En “Wreckage of You”, la cantante lanza frases como: “Soy más fuerte después de tus restos”, que parecen sugerir el final de su historia de amor.

Incluso el título, que puede traducirse como “Los restos de ti”, haría referencia al proceso de reconstrucción tras el quiebre emocional. La canción fue interpretada por primera vez el miércoles 2 de julio, en una fiesta íntima con un grupo reducido de fans.

Según la revista People, durante ese mismo evento Jennifer también presentó otras canciones inéditas como “Save Me Tonight”, “Up All Night” y “Free”, aunque fue “Wreckage of You” la que más llamó la atención por su tono personal.

Este repertorio volverá a escucharse el próximo martes 8 de julio en el Parque de Tafisa, en España, donde Lopez presentará su espectáculo “Up All Night”.

¿Qué inspiró a Jennifer Lopez a escribir “Wreckage of You”?

En entrevista con Us Weekly, uno de los asistentes de la artista explicó que Jennifer no podía sacarse de la cabeza la palabra “wreckage”, que en inglés hace referencia a una destrucción o ruina.

“Pero ella no estaba destruida”, aseguró.

Aunque evitó confirmar si la canción está inspirada en Ben Affleck, sí reveló que Lopez coescribió y grabó el tema hace apenas dos semanas.