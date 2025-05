La artista Jennifer Lopez dejó a todos boquiabiertos con sus looks en los American Music Awards, evento musical que fue celebrado el lunes 26 de mayo en el teatro del hotel Fontainebleau, en Las Vegas (Nevada).

JLo es un icono de estilo, no hay duda. En los AMAs 2025 lo confirmó al lucir ocho atuendos diferentes. La cantante fue la presentadora única de la ceremonia y también ofreció un show musical.

Los looks más sorprendentes de JLo en los American Music Awards

El espectacular look con vestido plateado y capa bordada

Uno de los más hermosos looks de JLo en los AMAs es el de la firma Miss Sohee, colección Alta Costura de primavera 2025. Lució un vestido con cuello halter, escote en V profundo y abertura central en la falda. Este se complementa con una preciosa capa de seda turquesa con flores y mariposas bordadas.

Foto: AFP

Jennifer Lopez se cubre de cristales y flecos

El look de Jennifer Lopez que expresa celebración es un vestido con sensual top en forma de cruz con cristales. La falda recta con flecos aporta movimiento con balance. La cantante sumó zapatos transparentes a este look lleno de brillo. Este atuendo festivo es de la firma Bronx and Banco.

Foto: AFP

JLo en vestido cut out con escote infinito y aros metálicos

Este es un vestido que tiene toda la esencia del estilo de Lopez, con las aberturas, el escote y el tono beige. El diseño se exalta con aros metálicos que ayudan a crear el sutil drapeado en zonas estratégicas y con cadenas doradas que embellecen el look como joyería incorporada. El vestido con el que JLo cerró la noche es de la marca Defaïence.

Foto: AFP

Otros atuendos de JLo

Foto: AFP

JLo lució un elegante abrigo negro con cinturón, de Dolce & Gabbana. Al quitárselo, deslumbró con un catsuit con cristales desde el escenario, de Michael Ngo, inspirado en circuitos eléctricos.

La intérprete de 55 años lució un bello diseño azul klein de lentejuelas con silueta estructurada, de David Koma. El volumen en la cadera y el color son únicos.

No dejó el tono dorado por fuera y lució un vestido con aberturas en las piernas con sandalias del mismo color. Vistió un jumpsuit negro de lentejuelas, detalles cut out y espalda descubierta.

