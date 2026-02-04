Más Información

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Confabulario: El dedo de Leonardo, el arte de insinuar

Confabulario: El dedo de Leonardo, el arte de insinuar

FIL Minería inicia etapa de transformación; La directora Mercedes Alvarado anuncia cuatro ejes estratégicos y nuevas secciones

FIL Minería inicia etapa de transformación; La directora Mercedes Alvarado anuncia cuatro ejes estratégicos y nuevas secciones

Un recorrido por la primera edición de Art Basel Qatar

Un recorrido por la primera edición de Art Basel Qatar

“La literatura, mi amante definitiva”: Agustín Monsreal

“La literatura, mi amante definitiva”: Agustín Monsreal

En el MUAC, reviven arte efímero de Los Grupos

En el MUAC, reviven arte efímero de Los Grupos

vuelve a estar en la mira de las autoridades. Luego de que el caso por presunto abuso sexual en su contra fuera archivado, el cantante está siendo investigado, ahora por un tema migratorio.

De acuerdo con la prensa española, El Ministerio de Asuntos Exteriores abrió una inspección administrativa tras detectar posibles irregularidades con el visado de algunas de extrabajadoras dominicanas.

Según información publicada por elDiario.es, en 2021, Iglesias envió una carta al entonces cónsul de España en República Dominicana, Pablo Gómez de Olea, solicitando visas Schengen (espacio de la Unión Europea) para varias de sus empleadas, con el fin de que lo acompañaran a España y realizaran labores domésticas en su casa de Málaga.

Lee también

En el escrito, el cantante señalaba que las empleadas "atenderían a su familia" y se comprometía a cubrir alojamiento, alimentación, seguro médico y otros gastos derivados de su estancia.

Sin embargo, tres de las trabajadoras aseguraron que esas promesas no se cumplieron, pues tuvieron que trabajar en condiciones poco dignas.

"Sin contrato ni alta en la Seguridad Social, jornadas de más de 12 horas y con salarios de apenas 350 euros mensuales", dijeron al medio español.

También señalaron que eran conscientes de que los visados no se ajustaban plenamente a la normativa laboral española para el tipo de trabajo que realizaban.

La investigación, según las autoridades, se centra en el proceso administrativo de concesión de los visas. El caso continúa abierto y aún no se ha determinado si derivará en responsabilidades administrativas o legales.

Hace tan solo unas semanas, el intérprete de "Me va, me va" fue el blanco del escándalo, cuando dos excolaboradoras lo acusaron de abuso y acoso sexual, entre otros delitos. El cantante negó las acusaciones y, al final, la Fiscalía decidió archivar la denuncia por falta de jurisdicción.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Verástegui se lanza contra Bad Bunny asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’. Foto: EFE/John Watson-Riley / EFE/EPA/JILL CONNELLY

Verástegui se lanza contra Bad Bunny: asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones. Foto: Tomada de Instagram @carlosrivera / @tonitamusic1

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones"

Tía de Imelda Tuñón revela el origen de los videos tomados por Julián Figueroa y sentencia: "Violan la intimidad de la pareja". Foto: Addis Tuñón IG / Imelda Tuñón IG

Tía de Imelda Tuñón asegura que su sobrina no ha sacado a la luz todo “por amor a quien ya no está”

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez. Foto: AP/AFP

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez

Kim Kardashian rompe el internet con lencería para San Valentín tras rumores de romance con Lewis Hamilton. Foto: AP

Kim Kardashian rompe internet con lencería de San Valentín en medio de rumores de romance con Lewis Hamilton

[Publicidad]