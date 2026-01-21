Julio Iglesias volvió a pronunciarse públicamente sobre las acusaciones presentadas por dos extrabajadoras y esta vez se dirigió a la Fiscalía española, a la que acusa de impedirle ejercer su derecho a la defensa.

Y es que, luego de que se iniciara una investigación en su contra por presunto abuso sexual (entre otros delitos), el cantante solicitó a las autoridades acceso formal a la denuncia, algo que le fue negado.

Tras esa situación, el cantante recurrió a las redes sociales para fijar su postura y difundir fragmentos de conversaciones privadas que, afirma, contradicen los testimonios en su contra.

“Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa, me veo obligado a pronunciarme”, escribió en una historia de Instagram.

Con este mensaje, Iglesias respondió a la Fiscalía española. Foto: Instagram.

En su mensaje, Iglesias aseguró que ha encontrado en las plataformas digitales un espacio seguro para hablar del escándalo en el que se ha visto envuelto; incluso, aseguró que será el único medio por el que hablará.

Asimismo, volvió a calificar los señalamientos como mentiras y se dijo dispuesto a contar su verdad:

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades", agregó.

Julio Iglesias publica mensajes de sus exempleadas

Junto al texto, la estrella española también publicó parte de las conversaciones que sostuvo con Stephany Abreu, su exfisioterapeuta y una de las demandantes, durante el tiempo que trabajaron y con él y años después de que la relación laboral ya había terminado.

"Profesor buenas noches espero pueda dormir sin malestar, que sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición". Se puede leer en un mensaje enviado en abril del 2021.

Uno de los mensajes de la exfisioterapeuta muestra una relación cordial con el cantante. Foto: Instagram.

"Ya llegué, sana y salva. Estoy aquí en el apartamento. Te mando un beso y un abrazo. Feliz noche y bueno, agradecida contigo. I love U", se oye en un audio recibido en septiembre de ese mismo año.

En otra captura se puede leer la felicitación de cumpleaños que Abreu le hizo en 2023, cuando a había dejado su puesto como fisioterapeuta:

"Feliz feliz cumpleaños Julito, querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que pueda seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo, te quiero, siempre te recuerdo con cariño. Tú fisioterapeuta por siempre".

Tras dejar su trabajo, seguía comunicándose con Julio. Foto: Instagram.

Hasta el momento, el caso permanece en revisión, mientras que la defensa del artista ha pedido a la Fiscalía que se declare falta de jurisdicción, pues los presuntos hechos habrían ocurrido fuera de tierras españolas.

