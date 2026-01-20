Más Información

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

La historia de una vida en el Servicio Exterior Mexicano, en un libro

La historia de una vida en el Servicio Exterior Mexicano, en un libro

“Los héroes son minúsculos y son parte de la población”: Guillermo Fadanelli

“Los héroes son minúsculos y son parte de la población”: Guillermo Fadanelli

Calderón de la Barca, revisitado en el Carro de Comedias de la UNAM

Calderón de la Barca, revisitado en el Carro de Comedias de la UNAM

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

En busca de la obra total de Efrén Hernández

En busca de la obra total de Efrén Hernández

El apoyo y los ataques le llueven a la par a, el cantante de 82 años enfrenta acusaciones de presunto acoso y agresión sexual ocurrido en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, y un exmayordomo del artista compartió su testimonio sobre cómo era vivir con él en sus lujosas casas.

El abogado de Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España , declaradas secretas que le ha provocado un "grave daño reputacional".

En un escrito de 15 páginas, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, considera que los tribunales españoles "carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado".

Lee también:

Con Julio Iglesias, una "descarada promiscuidad"

Mientras la cuestión legal avanza, Antonio del Valle, un mayordomo de Julio Iglesias, contó en 1986, cómo era el entorno del cantante, cómo era vivir con él en su mansión de Miami.

El testimonio fue rescatado por la periodista española Carlota Corredera, quien en el programa "Directo al grano", compartió que Del Valle dijo que el entorno del artista español en esa mansión era un entorno de machismo primitivo y descarada promiscuidad y definió la mansión de Miami como un sultanato.

Un sultanado se refiere a un estado o país gobernado por un sultán, un sultán era el soberano , un monarca absoluto, y la relación del sultán con las mujeres estaba centralizada en el Harén Imperial, una institución social y política donde convivían la madre del sultán, sus esposas, concubinas, hijas y sirvientas.

El cantante publicó este comunicado en sus redes sociales. Foto: Instagram.
El cantante publicó este comunicado en sus redes sociales. Foto: Instagram.

Lee también:

El exmayordomo definió el estilo de vida en esa mansión como una organización tribal donde Julio era un tiránico; supuestamente se refería a las mujeres como "titis" (se usa para describir a una mujer, a menudo destacando que es joven o atractiva), y las trataba como "bestias casadas y sometidas".

La periodista destaca que estas declaraciones sobre el comportamiento de Julio Iglesias no son nuevas, son de al menos 30 años atrás, lo que revelaría un modus operandi de toda la vida por parte del cantante, catalogado como uno de los más importantes de la música romántica en la historia.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero. Foto: AFP / Aaron Chown / AP / Alessandra Tarantino

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”: The Grosby Group

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo. Doto: AFP/AP

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Antonela Roccuzzo y Messi /AFP

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se lucen en traje de baño y desatan reacciones

[Publicidad]