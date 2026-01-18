Más Información

Del caballito al ataúd, las piezas que muestran cómo era la infancia en el antiguo Egipto

Secretaría de Cultura federal dice garantizar mantenimiento a la Biblioteca Vasconcelos y basificación de los 31 bibliotecarios despedidos

La caída de X y el sismo en la madrugada, entre los memes de la semana

"Nadie está dispuesto a sacrificar nada": entrevista con Nona Fernández

Suma de las partes: adelanto de libro póstumo de Álvaro Uribe

Una novela de fantasmas sonoros: entrevista con Ramiro Sanchiz

La conductora i se sumó a las figuras públicas que se han expresado en apoyo a tras las acusaciones de presunto abuso en su contra, hecho que le ha valido una serie de críticas en las redes sociales.

En los últimos días, el cantante español se convirtió en el centro de la polémica, esto luego de que dos exempleadas aseguraran haber sido víctimas de agresión sexual, acoso y malos tratos de su parte. Incluso, la fiscalía española generando gran controversia mediática.

Ahora, la exconductora decidió usar sus perfiles sociales para manifestarse a favor del intérprete de "Me va, me va", a través de un breve mensaje: "¡Te quiero mucho y te apoyo. Mi amor!", escribió.

El texto fue acompañado por una fotografía en la que aparece el madrileño abrazando a la cubana, dejando entrever una amistad cercana entre ambos.

Las palabras de Saralegui generaron el debate entre los usuarios; y es que hubo quienes la apoyaron (y hasta se sumaron a sus acciones), mientras otros más la señalaron de falta de sororidad.

"Cristina el feminismo y la coherencia no es un traje de quita y pon que se puede retirar según afectos", "Es de no creer cuántas mujeres famosas hacen este tipo de declaraciones en lugar de esperar a qué terminen las investigaciones. Cero sororidad", "Es inocente hasta que se pruebes delante de un juez que es culpable", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por su parte, el artista ha negado los señalamientos en su contra, calificándolos de mentiras y asegurando que no descansará hasta limpiar su nombre y que la verdad se conozca.

