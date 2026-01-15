En medio de la polémica y una investigación en su contra por las acusaciones de presunto abuso sexual que enfrenta, el cantante Julio Iglesias decidió hablar.

Sin ningún tipo de intermediarios y a través de un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el español no sólo negó los señalamientos, sino que se dijo sumamente dolido.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, escribió.

Hace unos días, la prensa internacional dio a conocer que la Fiscalía española había iniciado una investigación contra Iglesias, esto luego de que dos de sus exempleadas aseguraran haber sido víctimas de agresión sexual, acoso y tocamientos indebidos por parte del cantante.

Ahora, en su mensaje, el intérprete de "Me va, Me va", explicó que está dispuesto a limpiar su nombre y encontrar justicia.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, agregó.

En el texto, también tuvo espacio para agradecer a quienes le han mostrado respaldo en las últimas horas pues ha encontrado consuelo en ellos.

“No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad", finalizó.

Hasta el momento las investigaciones continúan y, según la prensa local, la fiscalía informó que se encuentra en la fase preliminar, analizando si el proceso puede llevarse en España , ya que los hechos habrían ocurrido fuera del territorio vasco.