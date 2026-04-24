El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó al palacio de Miraflores, en Caracas, donde fue recibido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para sostener una reunión centrada en la seguridad fronteriza y la cooperación bilateral.

Petro, acompañado por el canciller venezolano, Yván Gil, fue recibido en la entrada de la sede presidencial por Rodríguez, para luego dirigirse a un salón de Miraflores donde llevarán a cabo su reunión.

El avión del mandatario cafetero aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, a las 13:00 hora local (17:00 GMT) de hoy.

El gobierno colombiano informó durante la jornada que los mandatarios "abordarán los principales desafíos en la frontera común a partir de trabajos técnicos y mecanismos binacionales previos".

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El martes, Petro había anticipado su interés en abordar la seguridad fronteriza, especialmente en la región selvática del Catatumbo, donde está la segunda mayor extensión de cultivos de coca de Colombia y es uno de los mayores focos de violencia del conflicto armado de ese país.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2 mil 219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan los grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

La mandataria venezolana, por su parte, no ha declarado públicamente sobre los objetivos de este encuentro ni tampoco la agenda que compartirá con su homólogo colombiano.

El encuentro entre ambos presidentes se da en medio de la Reunión Binacional de la Comisión de Vecindad e Integración, que lideran los cancilleres de Colombia y Venezuela, Rosa Villavicencio e Yván Gil, respectivamente, para tratar temas de seguridad, comercio, energía, entre otros.

Como parte de esa reunión, las autoridades colombianas y venezolanas instalaron 11 mesas de trabajo para abordar distintas áreas de cooperación, con el objetivo de perfeccionar el intercambio económico y comercial binacional, según una nota de la Cancillería de Caracas.

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A principios de enero, Petro habló por teléfono con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro, confirmó entonces la canciller colombiana.

Es la primera visita oficial de un presidente a Delcy Rodríguez, aunque la mandataria encargada ya hizo una visita oficial a la isla antillana de Granada, el pasado 9 de abril.

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