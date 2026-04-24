Más Información

"La ley es para todos", dice la Marina tras captura de contralmirante Fernando Farías; hace un llamado a honrar el uniforme

"La ley es para todos", dice la Marina tras captura de contralmirante Fernando Farías; hace un llamado a honrar el uniforme

Sheinbaum envía cartas a gobernadores sobre colaboración con agencias de EU; tienen que cumplir con la ley "sí o sí", insiste

Sheinbaum envía cartas a gobernadores sobre colaboración con agencias de EU; tienen que cumplir con la ley "sí o sí", insiste

Estados Unidos agrega otras 13 barreras al comercio en que incurre México; se suman a las 54 previas

Estados Unidos agrega otras 13 barreras al comercio en que incurre México; se suman a las 54 previas

Sheinbaum reacciona a dichos de embajador Johnson sobre corrupción y extorsión; pide que en EU también haya certeza

Sheinbaum reacciona a dichos de embajador Johnson sobre corrupción y extorsión; pide que en EU también haya certeza

Departamento de Justicia de EU revive el fusilamiento para ejecuciones federales; también incluye la inyección letal

Departamento de Justicia de EU revive el fusilamiento para ejecuciones federales; también incluye la inyección letal

Luis Lemus Ramos, el alias que usó Fernando Farías para ocultarse en Argentina; viajó de México a Colombia rumbo a Palermo

Luis Lemus Ramos, el alias que usó Fernando Farías para ocultarse en Argentina; viajó de México a Colombia rumbo a Palermo

Fernando Farías denunció red de huachicol, señala abogado de contralmirante; asegura que por eso lo señalan como líder

Fernando Farías denunció red de huachicol, señala abogado de contralmirante; asegura que por eso lo señalan como líder

Sheinbaum: Maru Campos quedó en dar información sobre agentes de EU en Chihuahua; Harfuch le dijo las leyes a seguir, afirma

Sheinbaum: Maru Campos quedó en dar información sobre agentes de EU en Chihuahua; Harfuch le dijo las leyes a seguir, afirma

De Fernando Farías, Bermúdez, hasta Duarte, funcionarios detenidos en el extranjero; huachicol, extorsión y peculado, entre sus delitos

De Fernando Farías, Bermúdez, hasta Duarte, funcionarios detenidos en el extranjero; huachicol, extorsión y peculado, entre sus delitos

Investigan a Ebrard por hospedaje de su hijo en embajada

Investigan a Ebrard por hospedaje de su hijo en embajada

Ir en coalición la prioridad de Citlalli Hernández para la elección 2027

Ir en coalición la prioridad de Citlalli Hernández para la elección 2027

Elección judicial costará más de 6 mil mdp, prevén consejeros del INE; cifra está por debajo de primeros comicios

Elección judicial costará más de 6 mil mdp, prevén consejeros del INE; cifra está por debajo de primeros comicios

El presidente de , Gustavo Petro, llegó al palacio de Miraflores, en Caracas, donde fue recibido por la presidenta encargada de , Delcy Rodríguez, para sostener una reunión centrada en la seguridad fronteriza y la cooperación bilateral.

Petro, acompañado por el canciller venezolano, Yván Gil, fue recibido en la entrada de la sede presidencial por Rodríguez, para luego dirigirse a un salón de Miraflores donde llevarán a cabo su reunión.

El avión del mandatario cafetero aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, a las 13:00 hora local (17:00 GMT) de hoy.

El gobierno colombiano informó durante la jornada que los mandatarios "abordarán los principales desafíos en la frontera común a partir de trabajos técnicos y mecanismos binacionales previos".

Lee también

El martes, Petro había anticipado su interés en abordar la seguridad fronteriza, especialmente en la región selvática del Catatumbo, donde está la segunda mayor extensión de cultivos de coca de Colombia y es uno de los mayores focos de violencia del conflicto armado de ese país.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2 mil 219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan los grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

La mandataria venezolana, por su parte, no ha declarado públicamente sobre los objetivos de este encuentro ni tampoco la agenda que compartirá con su homólogo colombiano.

El encuentro entre ambos presidentes se da en medio de la Reunión Binacional de la Comisión de Vecindad e Integración, que lideran los cancilleres de Colombia y Venezuela, Rosa Villavicencio e Yván Gil, respectivamente, para tratar temas de seguridad, comercio, energía, entre otros.

Como parte de esa reunión, las autoridades colombianas y venezolanas instalaron 11 mesas de trabajo para abordar distintas áreas de cooperación, con el objetivo de perfeccionar el intercambio económico y comercial binacional, según una nota de la Cancillería de Caracas.

Lee también

A principios de enero, Petro habló por teléfono con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro, confirmó entonces la canciller colombiana.

Es la primera visita oficial de un presidente a Delcy Rodríguez, aunque la mandataria encargada ya hizo una visita oficial a la isla antillana de Granada, el pasado 9 de abril.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

La visa americana. Foto: iStock

Lista completa de documentos para tramitar la visa americana y que te la aprueben (2026)

Iconic Universal Studios Hollywood Globe/iStock/ Ekaterina Chizhevskaya

Cuánto cuesta ir a Universal Hollywood Studios en 2026 y cuáles son sus atracciones imperdibles

¿Tu CURP no está certificada Corrígela gratis en minutos paso a paso. Foto: Especial / RENAPO

¿Tu CURP no está certificada? Corrígela gratis en minutos paso a paso

Licencias de conducir. Foto: ChatGPT

¿Retirarán licencias de conducir? Manejar un tráiler comercial en Estados Unidos ya no es para todos

CBP. Foto: ChatGPT

Cruzar a Estado Unidos será más rápido: CBP estrena control móvil de pasaportes en la frontera