El encuentro que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, iban a celebrar mañana en un puente de la frontera común, fue cancelado a última hora, confirmaron este jueves fuentes oficiales colombianas.

"Sí, cancelada", dijo a EFE una fuente de la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, al ser consultada sobre versiones que circularon hoy de que la reunión entre los dos mandatarios, prevista para celebrarse mañana en el puente internacional Atanasio Girardot no se llevaría a cabo.

Presionados por Washington, Petro y Rodríguez planeaban conversar el viernes sobre el creciente narcotráfico, así como compra de gas venezolano y otros temas de cooperación.

