Más Información
Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Púbica de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto
A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"
"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral
Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones
Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, líder seccional del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados
Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México, dice Hacienda; hay mecanismos para proteger combustibles
Precio del diésel supera 30 pesos por litro en algunas estaciones; promedio nacional se ubica en 27.87 pesos
DEA felicita a México por incautar 270 kilos de fentanilo en Colima; destaca información clave para el operativo
Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva
El encuentro que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, iban a celebrar mañana en un puente de la frontera común, fue cancelado a última hora, confirmaron este jueves fuentes oficiales colombianas.
"Sí, cancelada", dijo a EFE una fuente de la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, al ser consultada sobre versiones que circularon hoy de que la reunión entre los dos mandatarios, prevista para celebrarse mañana en el puente internacional Atanasio Girardot no se llevaría a cabo.
Lee también Partido de Petro lidera elección al Senado en Colombia; el movimiento de Álvaro Uribe se consolida como principal oposición
Presionados por Washington, Petro y Rodríguez planeaban conversar el viernes sobre el creciente narcotráfico, así como compra de gas venezolano y otros temas de cooperación.
Familia de migrante mexicano muerto bajo custodia del ICE exige respuestas; aseguran que "lo trataron peor que a un animal"
desa/rmlgv
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]