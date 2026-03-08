Bogotá, 8 mar.- Los partidos colombianos Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, y Centro Democrático, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe, serán las principales fuerzas del Senado para el periodo 2026-2030, según los resultados de las elecciones celebradas este domingo.

Con el 83.13 % de las mesas informadas, el Pacto Histórico ha recibido 3 millones 599 mil 411 votos para el Senado, equivalentes al 22.84%, y el Centro Democrático suma 2 millones 473 mil 529 papeletas (15.70%). En la Cámara Baja, aventajaba el Centro Democrático.

Si el escrutinio confirma estos resultados, el partido oficialista se mantendrá como la principal fuerza política de la Cámara Alta, mientras que el uribismo volverá a ser el mayor movimiento de la oposición tras haber ocupado el cuarto lugar en las elecciones legislativas de 2022.

A las dos principales fuerzas de Colombia les siguen en el Senado el Partido Liberal, con un millón 840 mil 821 votos (11.68%), la coalición de centro Alianza por Colombia con un millón 566 mil 822 sufragios (9.94%), el Partido Conservador con un millón 516 mil 850 (9.62%) y el Partido de la U con un millón 272 mil 697 votos (8.07%).

Esas cuatro fuerzas pueden acabar siendo el fiel de la balanza para el presidente que remplace a Petro a partir del próximo 7 de agosto porque sus senadores no se caracterizan por la lealtad partidaria y están divididos entre los que apoyan al actual gobierno y quienes se oponen a él.

También tendrán representación en el Senado la coalición centrista Ahora Colombia, que suma 730 mil 18 votos, equivalentes al 4.63%, y la derechista Cambio Radical-Alma, con 982 mil 501 papeletas (6.23%).

En el límite está el ultraderechista Movimiento de Salvación Nacional, que tiene 555.632 votos, equivalentes al 3,52 % del total.

Eso se debe a que para que un partido tenga representación en el Senado, tiene que superar el umbral del 3 % del total de votos, como parece que lo logrará el Movimiento de Salvación Nacional.

Los partidos que definitivamente no tendrán representación en el Congreso, porque no superaron el umbral, son el izquierdista Frente Amplio Unitario; el partido derechista Creemos, y la coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes, el partido surgido de la desmovilización de las antiguas FARC.

Tampoco obtuvieron los votos suficientes La lista de Oviedo y el partido Oxígeno, ni los movimientos Patriotas y Colombia segura y próspera.

Candidato izquierdista celebra resultado en el Senado

El senador de izquierdas Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, celebró el triunfo obtenido por su partido en el Senado.

"Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones", aseguró Cepeda, uno de los ganadores de la jornada, aunque su nombre no estaba en juego en ninguno de los cargos por los que votaron hoy los colombianos.

Cepeda, que lidera la intención de voto a la Presidencia de Colombia para la primera vuelta el próximo 31 de mayo, lanzó un mensaje a sus adversarios indicando que profundizar los cambios que, a su juicio, Colombia necesita "no es ningún extremismo, ni significa dividir al país".

en paralelo con la elección del Congreso, también se llevaron a cabo las consultas interpartidistas en las que otro sector de la izquierda, así como parte del centro y de la derecha eligieron a sus candidatos presidenciales para la primera vuelta.

Cepeda que esperaba participar en la consulta del Frente por la vida, fue excluido semanas antes por una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó que el izquierdista ya había participado en una consulta similar en octubre pasado.

El ganador de la consulta de la izquierda fue el senador Roy Barreras, que en la primera vuelta, tratará de arrebatar a Cepeda los votos y el liderazgo que hasta hora le dan las encuestas de intención de voto.

