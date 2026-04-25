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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Fox News que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner ya no viajarán a Paquistán para mantener conversaciones con .

Trump afirmó que no merece la pena que la delegación estadounidense realice el vuelo de 18 horas cuando Estados Unidos tiene todas las de ganar en el conflicto con Irán.

Añadió que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran.

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"Hace poco les dije a mis colaboradores que se estaban preparando para irse, y les dije: 'No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir ahí. Tenemos todo el control. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de tonterías'", dijo Trump.

Al ser consultado si la cancelación suponía la reanudación de la guerra, Trump dijo al portal de información Axios: "No. No significa eso. Aún no lo hemos pensado".

Previamente, este sábado se reportó que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ya abandonó Islamabad, la capital paquistaní, tras las conversaciones que mantuvo ahí el sábado con el primer ministro del país.

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