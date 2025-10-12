Bogotá. Nueve presuntos integrantes de una red transnacional de trata de personas fueron imputados en Colombia por engañar a mujeres jóvenes en las ciudades de Medellín y Cali con falsas ofertas de empleo en Europa para luego prostituirlas en países como Malta, Croacia, Montenegro y Albania, informó este domingo la Fiscalía.

Según la investigación, la organización criminal ofrecía ayuda a las víctimas para tramitar pasaportes, billetes de avión y dinero para el viaje.

Sin embargo, al llegar a su destino, les quitaban sus documentos y las obligaban a ejercer actividades sexuales para pagar las deudas impuestas por los propios tratantes que, según la Fiscalía, ascendían a tres mil y cuatro mil euros.

Lee también En México, 20 mil niñas y niños son víctimas de trata cada año: Reinserta; crimen organizado principal reclutador

Además, las autoridades señalaron que varias de las jóvenes fueron sometidas a maltratos físicos y psicológicos, incomunicadas y amenazadas "para evitar que denunciaran lo ocurrido".

Los capturados son Lukas Giraldo Betancur —señalado cabecilla del grupo—, Óscar Arbey Ospina Ocampo, Mario Augusto Giraldo Hernández, Natalia Jaramillo Holguín, María Camila Correa Muñoz, María Paulina Restrepo Benítez, Diana Jaidivy Hernández Álvarez, Michell Dahiana Gaviria Ramírez y Grecia Alejandra Duarte Guzmán, según un comunicado de la Fiscalía.

Según la información, Giraldo Betancur presuntamente financiaba la obtención de pasaportes, visas, vuelos y hospedaje, y aprovechaba una segunda nacionalidad para emitir cartas de invitación a las víctimas y facilitar su ingreso a Europa.

Lee también Trata de personas: una realidad persistente que demanda la atención de los empleadores en México

Por su parte, Jaramillo Holguín es señalada de usar una agencia de viajes en Pereira para proveer los billetes aéreos.

Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, de acuerdo con la posible responsabilidad de cada uno.

La semana pasada, en un caso similar, un juez colombiano condenó en primera instancia a 13 años de cárcel a la ciudadana Martha Cecilia Álvarez Silva por reclutar y enviar a Europa a mujeres jóvenes bajo engaños laborales para explotarlas sexualmente en la ciudad italiana de Bari.

Lee también La trata de personas: una crisis persistente que demanda respuestas inmediatas

En ese caso, que data de 2022, Álvarez Silva delinquía junto a su hermana Alba Lucía y un hombre llamado Édgar Romero Bonilla, quienes ofrecían falsas promesas de empleo en almacenes de ropa en Italia a mujeres de las regiones del Eje Cafetero (centro) y del Valle del Cauca (suroeste).

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss