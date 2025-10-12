Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

Raymond toca tierra como ciclón post-tropical; pese a debilitarse provocará intensas lluvias y vientos fuertes en estos estados

Raymond toca tierra como ciclón post-tropical; pese a debilitarse provocará intensas lluvias y vientos fuertes en estos estados

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Lluvias en México dejan muertes, desaparecidos y miles de damnificados; en cifras, la tragedia que mantiene al país en alerta

Lluvias en México dejan muertes, desaparecidos y miles de damnificados; en cifras, la tragedia que mantiene al país en alerta

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

Bogotá. Nueve presuntos integrantes de una red transnacional de fueron imputados en Colombia por engañar a mujeres jóvenes en las ciudades de Medellín y Cali con falsas en Europa para luego prostituirlas en países como Malta, Croacia, Montenegro y Albania, informó este domingo la Fiscalía.

Según la investigación, la ofrecía ayuda a laspara tramitar pasaportes, billetes de avión y dinero para el viaje.

Sin embargo, al llegar a su destino, les quitaban sus documentos y las obligaban a ejercer para pagar las deudas impuestas por los propios tratantes que, según la Fiscalía, ascendían a tres mil y cuatro mil euros.

Lee también

Además, las autoridades señalaron que varias de las jóvenes fueron sometidas a y psicológicos, incomunicadas y amenazadas "para evitar que denunciaran lo ocurrido".

Los capturados son Lukas Giraldo Betancur —señalado cabecilla del grupo—, Óscar Arbey Ospina Ocampo, Mario Augusto Giraldo Hernández, Natalia Jaramillo Holguín, María Camila Correa Muñoz, María Paulina Restrepo Benítez, Diana Jaidivy Hernández Álvarez, Michell Dahiana Gaviria Ramírez y Grecia Alejandra Duarte Guzmán, según un comunicado de la Fiscalía.

Según la información, Giraldo Betancur presuntamente financiaba la obtención de pasaportes, visas, vuelos y hospedaje, y aprovechaba una segunda nacionalidad para emitir a las víctimas y facilitar su ingreso a.

Lee también

Por su parte, Jaramillo Holguín es señalada de usar una agencia de viajes en Pereira para proveer los billetes aéreos.

Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y fabricación, o porte de , de acuerdo con la posible responsabilidad de cada uno.

La semana pasada, en un caso similar, un juez colombiano condenó en primera instancia a 13 años de cárcel a la ciudadana Martha Cecilia Álvarez Silva por reclutar y enviar a Europa a mujeres jóvenes bajo engaños laborales para explotarlas sexualmente en la ciudad italiana de Bari.

Lee también

En ese caso, que data de 2022, Álvarez Silva delinquía junto a su hermana Alba Lucía y un hombre llamado Édgar Romero Bonilla, quienes ofrecían falsas promesas de empleo en almacenes de ropa en a mujeres de las regiones del Eje Cafetero (centro) y del Valle del Cauca (suroeste).

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo. Foto: Canva / Infonavit / Secretaria de Bienestar

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo?

INAPAM ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo 2025 de 3 mil pesos. Foto: Canva / INAPAM

INAPAM: ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo de 3 mil pesos?

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

¿A qué edad eres elegible para tramitar la ciudadanía de Estados Unidos? Esto debes saber

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

¡Prepárate! Requisitos para cruzar la frontera terrestre de Estados Unidos en diciembre

Washington, D.C./ iStock/f11photo

Viaje a Washington DC: ¿Qué atracciones están abiertas durante el cierre de gobierno de Estados Unidos?