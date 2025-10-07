Italia, América Latina y el Caribe: Juntos por el crecimiento

La historia de América Latina está entrelazada con la de Italia. Millones de italianos, con su equipaje de esperanzas, coraje e ingenio, emprendieron desde la primera mitad del siglo XIX el camino del mar para dar a sus familias una nueva vida al otro lado del océano. Hoy, doscientos años después del inicio de aquella epopeya heroica, que retomaba rutas ya surcadas con no menos audacia por nuestros exploradores, marineros y comerciantes, es difícil concebir América Latina sin Italia.

Desde los inicios de la presencia europea en el Nuevo Mundo, los italianos han contribuido, con sus empresas, su cultura y sus valores, a un sólido progreso del continente latinoamericano, siempre compartido con las comunidades en las que se han integrado. Sobre la base de este extraordinario legado, hoy en día, gracias también a una de las redes diplomáticas y consulares más extensas, Italia sigue promoviendo alianzas de crecimiento común estableciendo, incluso en América Latina y en el Caribe, nuevos lazos de colaboración con una región a la que el Gobierno dedica una atención creciente.

Hoy tiene lugar en Roma la XII Conferencia Italia-América Latina y el Caribe, fundamental momento de encuentro con carácter bienal y al que he invitado a los Ministros de Asuntos Exteriores de todos los países latinoamericanos y caribeños. Este año, la cumbre llevará por título, de manera significativa, «Italia, América Latina y el Caribe: una alianza en crecimiento» y se fija el doble objetivo de reafirmar la solidez de nuestros lazos, relanzados con gran compromiso en los últimos años, y de mirar juntos hacia el futuro, identificando prioridades y ámbitos de trabajo para el desarrollo de nuestros pueblos.

Los fundamentos de nuestras relaciones son extremadamente sólidos.

Con un intercambio comercial con Italia de más de 33 mil millones de euros en 2024, América Latina acoge a más de 3000 empresas italianas que dan empleo a más de 20 mil personas, presentes en los más diversos sectores de la economía: energía, comercio mayorista, transportes, sector agroalimentario, e infraestructuras. La facturación total de nuestro sistema productivo deslocalizado en América Latina supera los 70 mil millones de euros.

Las relaciones con los países del Caribe también han crecido mucho en los últimos años, gracias a unas prioridades comunes, entre las que destaca la cuestión medioambiental y climática, que representa un desafío existencial para toda la región, teniendo en cuenta los riesgos del aumento del nivel de los Océanos y los fenómenos meteorológicos extremos.

Nuestra red diplomática y consular en esta amplia región está compuesta por 33 Embajadas y oficinas consulares, a las que se suma la presencia histórica de emblemáticas empresas nacionales como ENEL, ENI, Leonardo, Fincantieri y muchas más. Este sistema, que opera en países con una significativa componente de descendientes de italianos, ha demostrado ser un formidable motor para la diplomacia del crecimiento, tema central de nuestra acción diplomática y de esta edición de la Conferencia. Desde México hasta Argentina, hay más de 2.5 millones de italianos inscritos en el AIRE y aproximadamente 40 millones de oriundos.

Gracias a la acción del Gobierno, Italia ha reforzado sus relaciones con América Latina y el Caribe, como ha ocurrido, por ejemplo, con la reactivación del diálogo político con Perú y con varios países caribeños, así como el desarrollo de nuevas alianzas de crecimiento con los gigantes regionales Brasil, México y Argentina, donde he viajado durante el último año para promover, también gracias a una serie de foros empresariales, las mejores oportunidades de colaboración para Italia y sus empresas. Con este espíritu, hemos querido incluir a América Latina y el Caribe en el nuevo plan para promover las exportaciones italianas en países extra-UE con alto potencial.

La sostenibilidad, el dinamismo del sector privado y un marco regulatorio moderno y transparente son ingredientes básicos de las economías dinámicas que persiguen un crecimiento duradero y beneficioso para sus poblaciones. Sin embargo, se ven amenazadas por la delincuencia, la inseguridad y la corrupción. Por esta razón, apoyamos la lucha contra estas amenazas con múltiples actividades que se desarrollan a nivel bilateral y multilateral, incluso en el marco de la Unión Europea. Entre ellas, la iniciativa italiana Falcone-Borsellino e importantes programas regionales de la UE como EL PACCTO 2.0, COPOLAD 3 y EUROFRONT. El Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), responsable de la ejecución de varios programas europeos, es un orgullo y una herramienta valiosa de nuestra colaboración. A través de estas iniciativas, hemos formado a más de 3000 magistrados y funcionarios latinoamericanos en la lucha contra las mafias, apoyando a las autoridades judiciales y promoviendo sistemas penitenciarios más seguros y respetuosos de los derechos humanos.

Pero sobre todo hay una dimensión de nuestras relaciones que no debe subestimarse y que es cada vez más importante en la actual coyuntura internacional. Se trata de la pertenencia común a un sistema de valores que desde la antigüedad grecorromana y el cristianismo nos sigue acompañando y que en el pasado llevó a definir a los países de América Latina y el Caribe como «el Extremo Occidente». Una base sólida para defender juntos lo más caro que tenemos: la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, la justicia, el Estado de derecho, el multilateralismo.

Estoy seguro de que la XII Conferencia Italia-América Latina y el Caribe —que se celebra pocas semanas antes de la Cumbre UE-CELAC de noviembre en Colombia— constituirá una importante ocasión para afirmar la voz única de una comunidad cohesionada y decidida a defender los valores de paz, desarrollo y democracia.

Ministro de Asuntos Exteriores de Italia