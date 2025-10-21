La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes que se presentarán denuncias penales por el robo y venta de medicamentos de instituciones públicas en farmacias privadas.

“Sí, tiene que presentarse denuncia penal (...) Es un delito y tiene que ser presentada la denuncia”, dijo la jefa del Ejecutivo federal a pregunta expresa en Palacio Nacional.

La Mandataria federal indicó que este viernes Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, informará a detalle sobre este tema.

Medicamentos. Foto: Archivo

“Le voy a pedir que presente este tema, cómo fue que se dieron cuenta de que esto estaba ocurriendo, cómo se llamó a la Cofepris para que suspendiera la operación de estas farmacias y las denuncias penales que tienen que hacerse. Cualquiera que trabaje en un hospital público, extraiga un medicamento para venderlo en la farmacia de la esquina. Es un delito y tiene que ser presentada la denuncia”.

Al tomar la palabra, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, informó que Cofepris es el órgano que se encarga de garantizar la trazabilidad total y la seguridad de los medicamentos para evitar que lo adquirido para el sector público no se sustraiga del sector para venderse en farmacias privadas.

“La Cofepris ha estado haciendo bastantes operativos, sobre todo cerca de los hospitales públicos que dan servicios oncológicos, y ha detectado un grupo importante de farmacias que vendían medicamentos que tenían su origen en el propio sector público.

“También ha detectado medicamentos falsificados que han ingresado sin ningún suministro seguro a la cadena de proveedoría privada”, comentó.

