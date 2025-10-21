Más Información

La presidenta informó este martes que anualmente se realiza un chequeo médico, además de una .

En , al encabezar la presentación del nuevo Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, se le preguntó a la Jefa del Ejecutivo federal acerca de cada cuándo se realiza un chequeo médico.

“Presidenta, una pregunta en lo particular sobre su estado de salud, ¿cada cuándo se practica su check up?”, se le preguntó.

“Ah, como todas las , hay que ir cada año, por lo menos”, respondió.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que cada dos años una mujer se debe de realizar una mastografía.

“Aunque ayer me decían que la Organización Mundial de la Salud, en el caso de las mastografías, lo que recomienda es cada dos años, a menos que haya algún riesgo en la primera detección, por eso se hizo el cálculo del número de mastógrafos para una revisión vía anual. En mi caso, pues, lo hago cada año”, comentó.

