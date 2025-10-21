Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

Al destacar que “vamos hacia la universalización”, la presidenta declaró que después de la revocación de mandato, “si el pueblo de México nos lo permite”, su gobierno busca dejar un sistema de .

En su conferencia mañanera de este martes 21 de octubre en , Sheinbaum Pardo recordó que a partir de enero o febrero del próximo año se busca que todas las personas mexicanas tengan una credencial con su historial médico y la institución a la que pertenecen.

“Y vamos hacia la universalización; es decir, que no importa de dónde seas derechohabiente, te puedas atender en cualquier lugar. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues con todo el proceso de digitalización que va a llevar pues por lo menos un año y medio, dos años.

Lee también

“Pero queremos dejar el gobierno, si el pueblo de México no lo permite después de la revocación de mandato, queremos dejar el gobierno con un sistema universal de salud donde cada mexicana y mexicana sepa dónde le toca atenderse, que haya un expediente clínico para cada uno y que esté todo el sistema digitalizado (...)”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Refirió que es decisión de cada estado su incorporación al sistema IMSS-Bienestar, que aseguró se está consolidando.

“¿Qué estamos haciendo ahora? Pues consolidando ese modelo. ¿Cómo lo estamos consolidando? Pues garantizando el abasto de medicamentos; garantizando que todos los quirófanos estén abiertos; garantizando que tengan suficientes médicos generales especialistas (...)”, dijo la Presidenta.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]