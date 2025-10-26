Dolores Hidalgo, Gto.- Este domingo se logró la detención de Edgar Eduardo “N”, implicado en el asesinato de siete jóvenes de la pastoral juvenil registrado el 18 de mayo de 2025 en la comunidad de San Bartolo de Berrios, municipio de San Felipe.

El detenido está clasificado por la autoridad estatal como presunto generador de violencia en la zona norte del estado de Guanajuato y objetivo prioritario por las autoridades de Seguridad.

De acuerdo a las indagatorias oficiales, Eduardo “N” habría encabezado una estructura delictiva vinculada con delitos como extorsiones, homicidios y disputas armadas entre grupos criminales que operan en la región norte.

Además, está relacionado con la masacre que ocurrió en la comunidad de San Bartolo de Berrios, en la que mataron a siete jóvenes después de la celebración con motivo del Día de las Madres que organizó la parroquia comunitaria.

La captura del presunto extorsionador y asesino, se derivó de un operativo estratégico del Centro Nacional de Inteligencia en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente y ya fue vinculado a proceso. Esto representa un paso firme en la contención de estructuras delictivas que operan en la región.

La Secretaría de Seguridad estatal destacó el valor de la coordinación interinstitucional y el uso estratégico de la inteligencia, que permiten a las instituciones actuar con precisión y dijo que la denuncia anónima por parte de la ciudadanía es una herramienta esencial para seguir avanzando en la construcción de la paz.

El resultado fue posible por el trabajo coordinado con la fiscalías estatal y federal, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

