Tharman Shanmugaratnam destacó que el próximo año, México será sede del Mundial de Futbol FIFA 2026, lo cual lo convertirá en el primer país en organizar un mundial por tercera vez.

En este sentido, el presidente de Singapur destacó las figuras de los futbolistas mexicanos Hugo Sánchez y Javier Hernández "Chicharito".

“Por supuesto, hablaremos del legendario, Hugo Sánchez y de `Chicharito', les he mirado desde niño. Se les celebra no solo por sus habilidades técnicas en el juego, sino también por su tenacidad en el campo, especialmente en los más importantes partidos. Es lo que inspira a millones y los hace de los mejores de su época.

"Veo lo mismo, esa misma tenacidad en el pueblo mexicano y estoy seguro que el ser sede de la Copa Mundial será motivo de una renovación de ese aprecio y de ese espíritu indomable", manifestó.

En el recinto histórico, Tharman Shanmugaratnam resaltó el trabajo de México para que su país sea un asociado de la Alianza del Pacífico:

“Singapur ve a México como un socio natural en términos de innovación y en términos de las capacidades del futuro. México ahora se encuentra entre las economías de manufactura más diversas y basadas en conocimiento. Esto progreso refleja capacidad, desde los agroalimentos, a los electrónicos y los dispositivos médicos, entre sectores que requieren de muchas habilidades, capacidades y cadenas de suministro“, agregó.

mahc / apr