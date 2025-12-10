María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, anunció este miércoles, en el marco del Plan Michoacán, el lanzamiento de Lentejas Bienestar.

Al presentar los avances del Plan Michoacán en el sector agroalimenticio, la titular de Alimentación para el Bienestar indicó que el día de hoy se recogerán las primeras 30 toneladas y se comenzarán a distribuir en las Tiendas Bienestar.

En conferencia de prensa presidencial, María Luisa Albores destacó que Michoacán es el principal productor de lenteja en nuestro país.

"En el tema de lentejas, compartirles que ya iniciamos el trabajo con pequeñas y pequeños productores de lentejas. Ya iniciamos este trabajo y como las y los compañeros tenían lentejas empezamos, por instrucción de nuestra Presidenta, a poder directamente acopiar esas lentejas para que ellos no se quedarán con inventarios", explicó.

En Palacio Nacional, María Luisa Albores González señaló que en enero comenzará la distribución de esta legumbre ya embolsada con la marca "Bienestar" en todas las Tiendas Bienestar del país.

"Entonces vamos a empezar a tener en estos meses diciembre y enero esta marca de esta lenteja. Mientras está el embobinado de lo que será nuestra marca de lenteja, esta llegará a finales de enero a las diferentes tiendas", dijo.

"Buscamos que la lenteja michoacana, lenteja mexicana, pueda llegar a las diferentes Tiendas Bienestar de Michoacán, para las diferentes partes de México", abundó.

