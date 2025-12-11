A unos cuantos días de iniciar las vacaciones decembrinas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas advirtieron falta de medidas eficaces para reducir los problemas de salud y las lesiones asociados con el consumo de alcohol en este periodo, un fenómeno documentado en los servicios de urgencias y análisis epidemiológicos en México.

Comidas de fin de año, posadas, vacaciones de invierno y el llamado “maratón Guadalupe-Reyes”, suelen acompañarse del consumo excesivo, de bebidas alcohólicas, lo que incrementa traumatismos, accidentes de tránsito, violencia interpersonal y otras complicaciones clínicas saturando los servicios de urgencias.

Especialistas de la Cruz Roja Mexicana señalan, por ejemplo, que la atención de urgencias por accidentes automovilísticos aumentan hasta en un 70% en la temporada decembrina.

Al respecto, Verónica Lozano Morales, directora del Centro Especializado en Prevención y Rehabilitación de las Adicciones y miembro del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol (CTISA) declaró que “este aumento en el consumo de alcohol durante el mes de diciembre tiene un costo muy alto para las y los mexicanos: estudios hospitalarios han documentado que aproximadamente 30% de las personas atendidas por lesiones en servicios de urgencias habían ingerido alcohol en las horas previas al evento, duplicando así el riesgo de presentar lesiones graves que ameritan hospitalización”.

Otros estudios han señalado que una proporción significativa de los traumatismos y eventos violentos atendidos en unidades de salud ocurre durante fines de semana, noches y periodos festivos, momentos en los que aumenta el consumo de alcohol.

Las ONG precisaron que el consumo de alcohol constituye un grave problema de salud pública en México. En 2022, se estimaron alrededor de 210 mil nuevos casos de enfermedades atribuibles al alcohol, así como 41 mil muertes asociadas a su consumo, lo que representa 112 muertes al día.

Entre las principales afecciones se encuentran la cirrosis hepática, la pancreatitis, el alcoholismo, diversos tipos de cáncer y el daño neurológico. Esta amplitud de daños explica que seis de las diez principales causas de muerte en México estén relacionadas con el consumo de alcohol, según cifras del Inegi.

“El alcohol, presente en todas las bebidas, sigue ocasionando daños a la salud de la población y las autoridades mexicanas han sido omisas en impulsar las estrategias más costo-efectivas recomendadas por organismos internacionales”, argumentaron.

Por ello, la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) exhortó a la titular a la presidenta Claudia Sheinbaum a impulsar una política nacional y fiscal integral que aumente los impuestos al alcohol, regule efectivamente su disponibilidad, restrinja la publicidad, promoción y patrocinio de estas bebidas e incluya leyendas de advertencia con el riesgo de cáncer en los envases de bebidas alcohólicas.

Luis Alonso Robledo de la Red de Acción sobre Alcohol, afirmó que “a pesar de la evidencia disponible, el gobierno de México ha sido omiso a este problema que afecta a toda la población. El aumento en la ingesta de bebidas alcohólicas se asocia con más accidentes viales, aumento en la violencia, intoxicaciones agudas y complicaciones de enfermedades crónicas, además de impactar la salud mental y la convivencia familiar. El alcohol no es necesario para celebrar y que las políticas públicas pueden disminuir e incluso evitar su consumo, prevenir daños graves y salvar vidas, especialmente en una temporada donde la convivencia, el cuidado a uno mismo y a terceras personas y la responsabilidad social son fundamentales”.

Precisó que la implementación de estas políticas en otros países ha mostrado reducciones significativas en consumo de alcohol, mejoras en la salud, mayor esperanza y calidad de vida, además de la generación de más recursos para el estado. Por ello, instamos al gobierno a emprender acciones acordes con la política social y que generen resultados tangibles

